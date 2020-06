Đập, phá tài sản của công ty vì bức xúc cá nhân: Hành vi có thể bị xử lý hình sự

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi làm bảo vệ tại một công ty, do tình cảm cá nhân có mâu thuẫn nên tôi chán nản, đi uống rượu về đã đập phá tài sản của công ty. Người chủ thấy vậy đã gọi điện cho công an đến giải quyết. Kết quả định giá tài sản bị thiệt hại 8 triệu đồng. Chủ công ty yêu cầu giải quyết theo pháp luật. Xin hỏi tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Cao Mạnh Hùng (quận Long Biên, Hà Nội)

Luật sư trả lời:

Luật sư Đặng Thành Chung (Giám đốc Công ty luật TNHH An Ninh; Phòng 305 tòa nhà số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội)

Tại Điều 178 - Bộ luật Hình sự quy định như sau:

“Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm.

Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp làm hư hỏng tài sản của người khác (Ảnh minh họa)

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm”.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”.

Theo thông tin bạn cung cấp do bạn uống rượu, không giữ được bình tĩnh nên có hành vi phá hoại tài sản của công ty. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 13 BLHS: “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”. Do đó, căn cứ theo các quy định trên, với giá trị tài sản bị thiệt hại là 8.000.000 đồng, bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 178 - BLHS.