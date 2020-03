Đánh trúng đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Đối tượng Tuấn, Tình và Tiến bị bắt giữ

Thực hiện công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng ở Hưng Yên đến địa bàn xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng sơn) làm ăn, buôn bán.

Nhóm đối tượng này đã móc nối với một số người dân sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Điện Biên, rồi thành lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Qúa trình thu thập thông tin, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Khoảng 18h ngày 26-2-2020, tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra xe taxi BKS: 28A-053.11, chạy hướng Hòa Bình - Hà Nội.

Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tình (SN 1994, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi vận chuyển 6kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.990 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ma túy Ketamin.

Tang vật thu giữ của các đối tượng khi triệt phá chuyên án

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt khẩn cấp Trịnh Minh Tuấn (SN 1992, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Triệu Văn Tiến (SN 1995, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện và thu 1 cục heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Ban chuyên án đã chỉ đạo CAH Văn Lãng, CATP Lạng Sơn bắt giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 14 túi heroin, 1.922 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra, nhóm tội phạm này khai nhận đã nhiều lần mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Điện Biên, cung cấp cho các đối tượng ở tỉnh Lạng Sơn và Bình Dương.