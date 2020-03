Đánh em họ tử vong vì phát hiện đang chặt trộm chè

Ngày 9-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Mạc Văn Liệu (SN 1967) trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Mạc Văn Hoát (SN 1968) trú xóm Mới, xã Yên Hợp, là em họ của Liệu.



Theo đó, vào đêm ngày 2-3, người thân không thấy ông Hoát về nhà nên tổ chức đi tìm. Sau đó, mọi người phát hiện ông Hoát nằm bất động trong vườn chè nên đưa về nhà cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày hôm sau.

Thấy em họ đang trộm chè, Liệu dùng gậy tre đánh nạn nhân gục tại chỗ (ảnh minh họa)

Kết quả khám nghiệm cho thấy ông Hoát tử vong là do bị đánh vỡ hộp sọ. Công an xác định đây là một vụ án mạng nên lập tức vào cuộc truy tìm nghi can, là Mạc Văn Liệu.

Tại cơ quan công an, Liệu khai nhận, chiều tối ngày 2-3, sau chầu nhậu đám cưới và đi về nhà thì nhìn thấy ông Hoát đang chặt trộm chè trong vườn nhà mình. Tức giận, Liệu đã dùng gậy đánh hai nhát vào đầu người em họ.

Được biết, vợ ông Hoát mất sớm, người đàn ông này một mình nuôi ba người con. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố đối tượng ra trước pháp luật.