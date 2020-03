Đánh chặn những giao dịch ma túy "ngầm" trên mạng xã hội

Từ thực tiễn công tác đấu tranh, Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an quận Tây Hồ nhìn nhận, hoạt động của tội phạm ma túy tinh vi, biến đổi phương thức thủ đoạn hàng ngày. Và nếu lực lượng chức năng thiếu sự chủ động nắm bắt, không làm chặt công tác nắm tình hình, đối tượng, sẽ là cơ hội tốt để tội phạm hình thành.

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn và tang vật vụ án

Dẫn chứng cụ thể, chỉ huy Công an quận Tây Hồ nhắc vụ việc điển hình, do Công an phường Bưởi phát hiện tối 26-2 vừa qua. Liên quan đến vụ án này là H.Đ.D (trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ). Khoảng 21h ngày 26-2, khi dừng xe máy tại khu vực ngõ 282 Lạc Long Quân, D. bị tổ công tác Công an phường Xuân La kiểm tra hành chính.

Lực lượng Công an xác định Dương mang theo chiếc túi xách đựng 1 gói túi nilon khá lớn, bên trong chứa 4 viên nén màu vàng, 1 túi nilon chứa 4 viên nén màu hồng, và 1 túi nilon chứa tinh thể trắng nghi là ma túy. Khai thác “nóng”, D. khai nhận làm nghề lái "xe ôm" công nghệ, còn chiếc túi này vừa được bạn anh ta tên là Sơn thuê mang đến địa chỉ ở Lạc Long Quân để giao cho khách.

Trước tính chất vụ việc, Công an phường Bưởi đã đề xuất ban chỉ huy Công an quận tăng cường đội CSĐT tội phạm về ma túy vào cuộc. Danh tính người thuê D. "ship" số ma túy trên là Đặng Trường Sơn (SN 1997, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Qua đấu tranh, Sơn khai nhận ngày 26-2, anh ta đang làm việc tại nhà hàng ở phường Yên Hòa thì có một người tên Duy gọi điện thoại nhờ mua hộ 8 viên thuốc “lắc” và nửa “chỉ” ma túy ketamin. Sơn đã mua hộ với giá 5,7 triệu đồng, rồi được trả tiền công 700.000 đồng. Sau đó, Sơn thuê H.Đ.D mang ma túy đi giao cho khách nhưng không nói bên trong túi có chứa ma túy.

Gần đây nhất là vụ “ship” ma túy số lượng lớn bị Công an quận Tây Hồ triệt phá, do đối tượng Nguyễn Đức Toàn (SN 1996), trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội cầm đầu. Khoảng 13h35 ngày 29-2, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Đức Toàn có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy tại khu vực ngõ 9 phố Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình; tang vật thu giữ 13 túi nilon chứa cần sa.

Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận ngày 26-2, anh ta lên mạng xã hội với mục đích tìm mua cần sa số lượng lớn về bán kiềm lời. Sau nhiều kết nối, Toàn liên lạc được với một người đàn ông nói tiếng miền Nam. Qua trao đổi, Toàn và người đàn ông thỏa thuận mua, bán cần sa với giá 100 triệu đồng. Sau đó, Toàn ra ngân hàng chuyển tiền. Hai ngày sau, Toàn nhận được số ma túy như đã thỏa thuận.

Đầu giờ chiều 29-2, Toàn nhận được điện thoại của người bạn tên Tuấn quen qua mạng xã hội, đặt mua 3kg cần sa với giá 33 triệu đồng; hẹn giao "hàng" tại khu vực đầu ngõ 9 đường Nguyễn Tri Phương… Quá trình giao dịch, đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đặng Trường Sơn thuê "ship" mang ma túy đi giao cho khách

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, cơ quan Công an thu giữ thêm 43 gói nilon chứa ma túy cần sa, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy bằng thủy tinh, 300 túi nilon chưa sử dụng… Tổng trọng lượng số cần sa thu giữ của Toàn là 14kg và nhiều tang vật liên quan.

Nhân thân "xấu" nhất trong các vụ án - đối tượng phạm tội về ma túy bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ, xử lý, là Nguyễn Thái Dũng (SN 1984), trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; có 1 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6-3, tổ công tác Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ tại khu vực An Dương, phát hiện nghi vấn và kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu KIA đang dừng đỗ. Vừa dừng xe, người đàn ông ngồi bên ghế phụ bước xuống, ý định bỏ chạy nhưng không thoát. Trong bao thuốc lá nhãn hiệu 555 ở túi quần của người này, lực lượng Công an tìm thấy 1 túi nilon chứa ma túy dạng "đá".

Nhân thân người này được làm rõ là Nguyễn Thái Dũng. Theo lời khai của Dũng, khoảng 9h ngày 6-3, anh ta gặp và bỏ ra 15 triệu đồng để mua ma túy của 1 người phụ nữ trung niên ở địa bàn TP. Hải Dương. Sau đó, Dũng mang về nhà chia nhỏ ma túy, mục đích bán kiếm lời.

Chiều cùng ngày, Dũng nhận được cuộc gọi qua Zalo từ người bạn rủ mang ma túy ra Hà Nội. Lập tức, đối tượng có 1 tiền án này thuê xe ô tô về Hà Nội; khi xe dừng ở khu vực An Dương thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan Công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy và tang vật liên quan.