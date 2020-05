Đánh bạc qua Internet, sự biến tướng của tội phạm công nghệ cao

Một số đối tượng cùng tang vật trong vụ đánh bạc qua mạng Ineternet với số tiền hàng nghìn tỷ đồng được CAQ Cầu Giấy triệt phá vào ngày 12-2 vừa qua

Núp bóng "Game online"

Có lẽ, “phát súng” đầu tiên đánh vào loại tội phạm này phải kể đến vụ án Phan Sào Nam (nguyên giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến) và Nguyễn Văn Dương (nguyên chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Đây là 2 đối tượng chủ trò trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới dạng “Game bài RikVip”, với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, gây rúng động xã hội.

Còn mới đây, vụ đánh bạc qua “Game online” mới được lực lượng CATP Hà Nội triệt phá vào ngày 12-2-2020, xảy ra tại địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) với sự tham gia của hàng chục đối tượng với số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng cũng không kém phần long trọng. Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Qua điều tra, CAQ Cầu Giấy cũng đã làm rõ nhóm 16 đối tượng kỹ thuật, quản lý. Nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng. Đại lý cấp 2 có 2 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang tiền riêng được quy ước là “GOLD”, để các đối tượng đánh bạc chuyển vào sử dụng đặt cược. Tiền ảo và tiền thật được quy ước cụ thể, để chia tỷ lệ được hưởng cho người chơi và nhà cái...

Cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố 56 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc qua trang website: Powgs.com trên mạng internet. Cơ quan Công an cũng xác định, ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến PoWgs.com.

Cơ quan CSĐT xác định, trong đường dây đánh bạc do Phí Văn Huấn cầm đầu, hình thức chơi xung quanh game đế chế (AOE). Huấn tìm và lôi kéo những người thân tín, là game thủ nổi tiếng, giỏi công nghệ thông tin để tổ chức quay, bình luận các trận thi đấu game đế chế của các game thủ nổi tiếng trong nước và quốc tế thu hút hàng triệu lượt theo dõi, xem. Giúp sức đắc lực cho Huấn là Trần Ngọc Anh (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trần Ngọc Anh từng đoạt giải 3 Olympic môn Tin học, có vai trò quan trọng trong hệ thống. Huấn mở 4 địa điểm tại các quận Cầu Giấy và Đống Đa, thuê 16 kỹ thuật viên và nhân viên quản lý, nhân viên mua bán tiền ảo là đồng Gold để vận hành đường dây. Các đại lý có chức năng quy đổi, mua bán tiền Việt sang tiền ảo để sử dụng khi đặt cược trên web.

Các đối tượng và số tang vật thu được trong đường dây đánh bạc qua mạng Ineternet do CAH Tĩnh Gia, Thanh Hóa triệt phá

Để tham gia game, người chơi bỏ ra 100.000 đồng sẽ mua được 121.000 Gold. Khi người chơi thắng muốn bán lại tiền ảo để lấy tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng. Người chơi phải tạo tài khoản trên trang web Powgs, rồi mua tiền ảo ở các đại lý do Huấn lập ra để nạp tiền vào tài khoản. Nếu người chơi thắng sẽ được gấp đôi số lượng tiền ảo Gold, còn hệ thống sẽ cắt của người thắng từ 1 - 1,5% số tiền thắng cược.

Tương tự, ngày 13-3-2020, CAH Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng ăn tiền trên internet, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức chơi game bài "Nổ hũ" do Lường Tuấn Vũ (1991, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Tính từ tháng 6-2019 đến khi bị bắt, Lường Tuấn Vũ đã đứng ra tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong cả nước đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng. Quá trình điều tra, CAH Tĩnh Gia đã khởi tố 21 bị can trong đường dây đánh bạc này; trong đó có 12 bị can ở Thanh Hóa, 9 bị can còn lại ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định…

Thủ đoạn tinh vi

Vụ đánh bạc qua game "Nổ hũ" cũng được cơ quan Công an làm rõ, thông qua việc tìm hiểu trên mạng internet, Lường Tuấn Vũ đã lập tài khoản, sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên thành đại lý cấp 1 để có thể mua, bán "Nổ", đây là đơn vị tiền ảo tính toán được thua khi đánh bạc. Để có "Nổ", các đối tượng có thể nạp trực tiếp thẻ cào điện thoại hoặc mua lại từ các đại lý bán "Nổ" thông qua giao dịch ngân hàng.

Sau khi có "Nổ", các đối tượng truy cập tài khoản, chọn hình thức đánh bạc và bắt đầu chơi. Quá trình chơi, các con bạc có thể đổi thưởng để có tiền mặt thông qua các đại lý bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc qua thẻ cào…

Trên thực tế, hiện nay những dạng game tương tự như RikVip, AOE và “Nổ hũ”… người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng CHplay (trên Androi) hoặc App Store (trên iOS) của điện thoại thông minh sẽ có vô số trò cờ bạc dưới hình thức “Game online” chào mời và bất cứ ai cũng có thể trở thành con bạc.

Với cách thức vận hành giống như game RikVip, người chơi nạp thẻ cào để chơi game, nếu thắng sẽ được thanh toán thành thẻ cào điện thoại hoặc thậm chí là tiền mặt được thanh toán qua ví điện tử. Thực chất, các trò chơi trên trang web này chính là cờ bạc...

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), thời gian qua, Cục đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn. Trong đó, nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia.

Những dạng game tương tự như RikVip, AOE và “Nổ hũ”… người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng CHplay (trên Androi) hoặc App Store (trên iOS) của điện thoại thông minh sẽ có vô số trò cờ bạc dưới hình thức “Game online” chào mời

“Tình trạng đánh bạc qua mạng Inetret núp bóng "Game online" đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau và rất tinh vi, gây gây bất an, nhức nhối trong xã hội”, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận định.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Vũ Quang Vượng (Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng, trong các game bài trực tuyến, ngân hàng đóng vai trò là bên trung gian thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Đơn cử, để thực hiện được hành vi đánh bạc, người chơi có tài khoản được mở tại ngân hàng. Sau khi mở tài khoản chơi game, người chơi sẽ thông qua ngân hàng đổi tiền thật thành tiền ảo, nếu thắng đại lý sẽ thu mua tiền ảo bằng tiền thật và chuyển về tài khoản người chơi thông qua ngân hàng.

“Đây là một trong những công cụ phổ biến để các tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền. Ngược lại, nếu không thực hiện hoạt động báo cáo, áp dụng các biện pháp ngăn chặn thì ngân hàng đã có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, có khả năng còn phải chịu trách nhiệm hình sự do đồng phạm theo quy định Bộ luật Hình sự”, Luật sư Vũ Quang Vượng nhận định.

Cùng quan điểm trên, Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn LSTP Hà Nội) chia sẻ, về việc xử lý tội phạm cờ bạc trực tuyến, pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Người đánh bạc trên mạng khi bị phát hiện vẫn bị xử lý hình sự nếu có dấu hiệu về tội Đánh bạc theo Điều 248 (đối với người chơi) hoặc tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo Điều 249 Bộ luật Hình sự (đối với người tổ chức).

Mặt khác, theo Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền còn ghi nhận: “Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn; khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến hoạt động rửa tiền”.

“Do vậy, trong chức năng nhiệm vụ của mình, các ngân hàng cần phải kiểm soát và nhận biết được khách hàng khi tham gia giao dịch để phòng chống rửa tiền của các tội phạm. Song thực tiễn các ngân hàng vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý giao dịch dẫn đến các tội phạm có cơ hội để trục lợi, thực hiện hoạt động rửa tiền bất chính. Do đó, nếu ngăn chặn được việc nạp tiền, rút tiền khi chơi game đổi thưởng thông qua các ngân hàng trong nước thì vấn nạn cờ bạc online sẽ được giải quyết triệt để”…