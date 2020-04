Đăng tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 trên nhóm "Tuyển nhân viên Karaoke- Bar"

ANTD.VN - Ngày 13-4, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Như Ý (SN 2000), trú tại thôn Thành Công, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Dũng phát hiện một bài đăng trong nhóm “Tuyển nhân viên Karaoke - Bar (0826321102)” của tài khoản Facebook có tên “Vũ Ca”, nội dung sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. Bài viết đã thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ và rất nhiều bình luận.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Như Ý đã nhận thức được hành vi vi phạm khi đăng tin thật thiệt về dịch bệnh trên mạng xã hội

Qua xác minh, Công an huyện Yên Dũng xác định thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân về dịch bệnh Covid-19. Công an huyện Yên Dũng đã xác định chủ tài khoản trên là Hoàng Như Ý, và nam thanh niên này khai nhận đã viết, đăng tải nội dung trên do có mâu thuẫn với một người được nêu tên trong bài viết.

Căn cứ tài liệu và các quy định pháp luật, Công an huyện Yên Dũng đã ra văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Như Ý số tiền 12,5 triệu đồng.

Bản thân Hoàng Như Ý đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook là vi phạm pháp luật, cam kết không tái phạm, và đã gỡ bỏ bài viết…