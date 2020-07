Đang 'tâm sự' bên hồ Hoàng Cầu, cô gái trẻ bị cướp giật điện thoại

Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Ngọc (SN 1991; trú tại ngõ 74 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Lê Minh Ngọc bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 1h10 ngày 19-7, Công an phường Thành Công, quận Ba Đình nhận được đơn trình báo của chị Phạm H. M (trú tại Hà Nội) về việc bị một đối tượng cướp giật chiếc điện thoại iPhone XR khi đang đứng nói chuyện với bạn trai tại vỉa hè khu vực hồ Hoàng Cầu.

Các tang vật bị thu giữ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Công phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ba Đình khẩn trương điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản là Lê Minh Ngọc.

Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.