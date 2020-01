Đang bị khởi tố, tiếp tục cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ

Ngày 14-1, CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng: Vũ Đức Huy (SN 1993, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên); Trần Văn Hùng (SN 2000, trú ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội); Lương Hoàng Anh (SN 2000, quê quán Gia Lộc, Hải Dương); và Đỗ Thành Vinh (SN 2003, trú ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội), để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các đối tượng trong vụ án

Cuối tháng 12-2019, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bồ Đề phát hiện biểu hiện nghi vấn trong việc sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả, liên quan đến Vũ Đức Huy. Đáng chú ý, đối tượng này hồi tháng 9-2018 bị CQĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội khởi tố về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Công an phường Bồ Đề đã báo cáo, đề xuất Ban chỉ huy Công an quận Long Biên tăng cường đội Cảnh sát kinh tế vào cuộc, phối hợp điều tra. Căn cứ các tài liệu thu thập, chiều 8-1, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Vũ Đức Huy, phát hiện Huy cùng 4 đối tượng có nhân thân nêu trên đang thực hiện viện in ấn tài liệu nghi vấn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Qua đấu tranh, Huy khai nhận đang cùng các đối tượng làm giả tài liệu, giấy tờ để bán.

Sau khi bị CQĐT Công an quận Ba Đình khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Huy vẫn cố tình tái phạm; thậm chí còn rủ nhóm bạn xã hội đến nhà cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Trực tiếp Huy hướng dẫn các đồng phạm chức thức làm giả giấy tờ, tài liệu, và mang đi giao cho khách. Đổi lại, các “công nhân” được Huy nuôi ăn ở, thi thoảng cho tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu như máy tính xách tay, máy in, mẫu dấu tròn, dấu khắc chữ ký và tên đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, một số quyển sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế…Vụ án đang được điều tra mở rộng.