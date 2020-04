Đã bắt được Đường "Nhuệ" khi đang lẩn trốn ở Hà Nam

ANTD.VN - Chỉ sau vài giờ phát đi Quyết định truy nã Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ nghi can này khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nghi can Nguyễn Xuân Đường đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Hà Nam

Tối 10-4, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết vào khoảng 21h cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được Nguyễn Xuân Đường khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chiều cùng ngày, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã đối với nghi can này. Nhiều mũi trinh sát thuộc lực lượng Công an tỉnh Thái Bình được tung đi mọi nơi. Sau khi nắm được nguồn tìn đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nam, các trinh sát đã nhanh chóng tiến hành thực hiện kế hoạch bắt giữ.

“Quá trình truy bắt, đối tượng tuân thủ, không chống đối gì. Hiện, Lực lượng điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã di lý đối tượng từ Hà Nam về Thái Bình” - Thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho biết.

Như ANTĐ đưa tin, ngày 10-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, chồng của Dương) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, trong số các bị can trên, khi lực lượng Công an khám xét và bắt giam Nguyễn Thị Dương vào chiều tối ngày 7-4 nhưng Nguyễn Xuân Đường không có mặt ở nơi cư trú. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam Dương, Mạnh, Quý vào ngày 7-4.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường vào ngày 9-4 để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên Đường "Nhuệ" đã bỏ trốn.