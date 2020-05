Cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình và đồng phạm hầu tòa

Theo ghi nhận, những người đến dự phiên tòa đều được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở đeo khẩu trang. Đại diện các cơ quan thông tấn được bố trí theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi ở phòng báo chí. Tuy nhiên, âm thanh và hình ảnh phiên tòa liên tục gặp sự cố ngay khi HĐXX bước vào làm việc.

Theo thông báo chủ tọa phiên tòa, HĐXX triệu tập hàng chục người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có ông Bùi Trọng Đắc. Ngày 27-11-2019, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh do những sai phạm trong vụ nâng điểm các kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 2018 đối với ông Bùi Trọng Đắc.

Các bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình bị đưa ra xét xử.

Ngoài ra, trong số 17 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo có 5 người vắng mặt có lý do. Trong 3 vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trực tiếp thụ lý vụ án xảy ra tại tỉnh Hòa Bình. Đây cũng là địa phương đầu tiên có bị can bị khởi tố các tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Vinh (53 tuổi, cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hòa Bình), Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, cựu Hiệu phó Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) cùng 12 bị cáo khác bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng Đỗ Mạnh Tuấn bị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ”. Và bị cáo Hồ Chúc (44 tuổi, cựu giáo viên Trường THPT Thanh Hà) bị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Cáo trạng truy tố các bị cáo cho thấy, Nguyễn Quang Vinh đã chỉ đạo, thống nhất với Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn (38 tuổi, cựu chuyên viên Phòng khảo thí) can thiệp bài thi trắc nghiệm nhằm nâng điểm thi cho các thí sinh.

Thông qua các mối quan hệ, Đỗ Mạnh Tuấn trực tiếp nhận sửa điểm cho 35 thí sinh. Nguyễn Quang Vinh nhờ Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm thi cho 29 thí sinh. Thí sinh còn lại được nâng điểm trong kỳ thi năm 2017.

Theo điều tra, tháng 6-2018, Hồ Chúc biết Đỗ Mạnh Tuấn là thành viên Ban chấm chi trắc nghiệm kỳ thi nên Chúc hẹn gặp nam hiệu phó trường nội trú. Được Tuấn đồng ý, Chúc đã đến quán cà phê cạnh sân vận động huyện Lạc Thủy để trao đổi, nhờ Tuấn nâng điểm thi cho 2 thí sinh.

Quá trình chấm thi, Đỗ Mạnh Tuấn đã can thiệp bài thi để nâng điểm cho 2 thí sinh. Sau khi có kết quả, Chúc đã đưa 300 triệu đồng cho Tuấn để "cảm ơn".

Đỗ Mạnh Tuấn còn khai bản thân đã được một số người đưa 750 triệu đồng để nâng điểm cho 6 thí sinh. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra không đủ căn cứ kết luận phạm tội đưa và nhận hối lộ đối với khoản tiền này.

VKSND Tối cao cũng kết luận đối với ông Bùi Trọng Đắc (Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình), 2 phó giám đốc Nguyễn Đức Lương và Đinh Thị Hường có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Tương tự, một số cán bộ của Bộ GD&ĐT, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình cũng được xác định là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không đề cập xử lý.