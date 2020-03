Cựu Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa chuẩn bị hầu tòa

ANTD.VN - Ngày 18-3 tới, TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiêm tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Phương (SN 1961, cựu Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm vụ án này gồm 3 thành viên, 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Trước đó, ngày 23-1-2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định số 558/QĐ-BCA-X01 kỷ luật Nguyễn Chí Phương bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân. Hiện bị cáo Nguyễn Chí Phương đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, thời điểm phạm tội, Nguyễn Chí Phương là Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa và là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Trong khi đó, Đỗ Đức Hiếu cũng là cán bộ Đội Cảnh sát trật tự - Công an thành phố Thanh Hóa.

Vụ án này bắt nguồn từ việc ngày 18-7-2018, Đỗ Đức Hiếu trộm cắp chiếc xe máy hiệu Airblade BKS: 36 B1-007.36 của anh Nguyễn Quang Ngọc để tại nhà xe của cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Thanh Hóa để sử dụng.

Ngày 19-7-2018, sau khi làm việc với Nguyễn Chí Phương và Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thanh Hóa, Đỗ Đức Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đội điều tra tổng hợp sau đó đã thu giữ chiếc xe máy nêu trên.

Nguyễn Chí Phương khi đó là người trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc Đỗ Đức Hiếu có hành vi “Trộm cắp tài sản”. Quá trình thực hiện, Nguyễn Chí Phương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, 3 lần nhận tiền của Đỗ Đức Hiếu với tổng số tiền 260 triệu đồng để giúp cấp dưới không bị xử lý kỷ luật và không bị xử lý hình sự.

Và sau khi nhận tiền, Nguyễn Chí Phương đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới hướng dẫn Đỗ Đức Hiếu làm thủ tục xin xuất ngũ. Vị này tiếp tục trao đổi với lãnh đạo VKSND thành phố Thanh Hóa không xử lý hình sự và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xin xử lý nội bộ đối với Đỗ Đức Hiếu nhưng không được chấp nhận.

Chính vì thế nên Nguyễn Chí Phương đã phải làm thủ tục đề nghị xử lý kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân; khởi tố và đề nghị truy tố đối với Đỗ Đức Hiếu ra trước pháp luật. Thấy mình sắp bị đưa ra xét xử, Hiếu đến nhà “sếp” đòi lại tiền nhưng Phương chỉ trả lại 150 triệu đồng.

Không đồng ý, Hiếu không nhận tiền và bỏ về. Do Nguyễn Chí Phương không trả lại đủ tiền nên về nhà, Đỗ Đức Hiếu chuẩn bị sẵn đơn tố cáo Nguyễn Chí Phương, đồng thời sao chép các file ghi âm trong các ngày 26-7-2018, ngày 18-11-2018 và ngày 19-11-2018 ra nhiều USB.

Ngày 22-11-2018, TAND thành phố Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và xử phạt Đỗ Đức Hiếu 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản.” Ngay sau khi HĐXX tuyên án, Đỗ Đức Hiếu lập tức nộp đơn tố cáo tới chủ tọa phiên tòa, đồng thời gửi đơn tố cáo Nguyễn Chí Phương kèm theo file ghi âm đến nhiều cơ quan.

Cáo trạng xác định, việc phải đề nghị xử lý kỷ luật và đề nghị truy tố Đỗ Đức Hiếu là ngoài mong muốn của Nguyễn Chí Phương. Vì vậy, hành vi của Nguyễn Chí Phương đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm c - Bộ luật Hình sự năm 2015.