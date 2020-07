Cướp ngân hàng BIDV xong, đối tượng giấu súng ở đâu?

ANTD.VN - Tối 29-7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị đã thu giữ khẩu súng và một số tang vật liên quan, được đối tượng Hoàng Ngọc (SN 1978) và Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) sử dụng để đe dọa và cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh (địa chỉ 27 Huỳnh Thúc Kháng) ngày 27-7.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày các đơn vị gồm Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc, kẻ chủ mưu vụ cướp, khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hải Phòng.

Khẩu súng và túi thuốc nổ giả được các đối tượng sử dụng để cướp ngân hàng

Bước đầu, Ngọc khai, sau khi gây án đối tượng đến một nhà nghỉ và chia tiền cướp được với Phùng Hữu Mạnh. Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng, còn lại giữ hơn 700 triệu đồng. Xong xuôi, hai đối tượng chia tay nhau tỏa đi các hướng để lẩn trốn.

Hai đối tượng Ngọc và Mạnh

Mạnh “ôm” tiền bình thản về nhà, còn Ngọc thì tiếp tục di chuyển về quê ở Hải Phòng để lẩn trốn. Ngay trong ngày 27-7, Ngọc thuê một nhà nghỉ ở đường Lạch Tray, Hải Phòng để ẩn náu. Hòng tránh bị cơ quan phát hiện, đối tượng cất giấu, phi tang các tang vật. Cụ thể, khẩu súng gây án được đối tượng ném tại một hồ nước cách nhà nghỉ Ngọc thuê khoảng 100 mét. Chiếc xe cũng được đối tượng mang đi giấu.

Ngay sau khi đối tượng bị bắt giữ, các đơn vị chức năng đã tiến hành truy tìm và thu giữ được khẩu súng, túi thuốc nổ giả (Ngọc tự chế bằng cách quấn băng dính đen bên ngoài hộp phấn, kích thước khoảng 7x7cm). Khẩu súng gồm 6 viên đạn đã được bắn một viên, phù hợp với lời khai và hiện trường vụ án.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiến hành giám định khẩu súng, tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng này.