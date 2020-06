Cùng tham gia phá án với lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm

ANTD.VN - Cứ mỗi dịp 21-6, chúng tôi lại nhớ đến những kỷ niệm không thể nào quên khi đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Câu chuyện tôi kể dưới đây là kỷ niệm đáng nhớ, trong lần được sát cánh cùng lực lượng Cảnh sát Hình sự Thủ đô truy tìm và bắt giữ tội phạm.

Sáng cuối tuần. Khi đang lúi húi với đống tài liệu, chuẩn bị báo cáo Ban Biên tập một số chương trình công tác quý, tôi nhận được cuộc điện thoại của cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội “mời” tham gia truy bắt nhóm tội phạm nguy hiểm đang ẩn náu tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Báo cáo đồng chí Tổng Biên tập, tôi và 2 đồng nghiệp nhận lệnh lên đường cùng các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Ngồi trên chiếc xe ô tô đặc chủng, chẳng ai nói với ai một lời nào, và chúng tôi cũng không hỏi các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm vì lý do bí mật của chuyên án. Tất cả chỉ lặng yên cùng tiến về phía xã Kim Lũ.

Nhà báo Vi Hồng Tuấn

Kỷ niệm một lần “vào hang bắt cọp”

Trong cuộc truy bắt tội phạm nguy hiểm này, chúng tôi ấn tượng nhất là hình ảnh Đại tá Dương Văn Giáp, thời điểm đó là Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội, tay cầm loa kêu gọi các đối tượng đang “cố thủ” bên trong căn nhà “mục tiêu” ra trình diện cơ quan công an, mặt khác chỉ đạo các mũi bao vây đề cao cảnh giác, đề phòng đối phương chống đối bằng vũ khí “nóng”.

Sau một thời gian nhất định kêu gọi các đối tượng chấp hành, nhưng không có sự phản ứng từ phía bên trong ngôi nhà được làm khá kiên cố, với tường bao rất cao, có chăng lưới thép gai và lắp camera xung quanh, Đại tá Dương Văn Giáp chấp thuận đề xuất của Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, chỉ đạo các mũi trinh sát đồng loạt tấn công mục tiêu.

Trong đợt tấn công này, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phải nổ súng thị uy và kết quả của “trận đánh” hôm đó đã góp phần khám phá thành công một chuyên án cực lớn, liên quan đến hoạt động phạm tội của “ông trùm” tội phạm Nguyễn Quang Định (SN 1980, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn)…

Vài ngày sau, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm hỏi tôi cảm giác hôm đó thế nào, tôi bộc bạch trong cuộc đời làm báo cũng đã không ít lần được tham gia cùng các đơn vị truy bắt tội phạm, đáng nhớ nhất là vụ giải cứu “con tin” tại khu vực quận Hà Đông cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, lần này tôi có cảm giác như mình đã là một chiến sĩ Cảnh sát hình sự thực thụ, cùng xông pha trận mạc với lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Phóng viên Báo An ninh Thủ đô tại hiện trường vụ truy bắt nhóm tội phạm nguy hiểm đang ẩn náu tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Lật mặt “ông trùm” điều hành đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Sau này, mỗi lần nhớ về và kể lại với nhau về quá trình khám phá chuyên án đường dây trộm cắp xe máy xuyên quốc gia do Nguyễn Quang Định cầm đầu, chúng tôi và trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, đặc biệt là Đại tá Dương Văn Giáp tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất tâm đắc với những gì cấp dưới của mình đã làm để mang lại thành công khám phá chuyên án.

Đó là gần 200 ngày đêm nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết không bỏ lọt tội phạm, các trinh sát đã cắt núi, băng rừng để thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Định cùng đồng bọn.

Với bản chất lưu manh côn đồ và là kẻ lắm mưu mô, xảo quyệt, Định xây dựng ngôi nhà tọa giữa xóm rất kiên cố với hàng rào dây thép gai, camera gắn chi chít 4 phía, nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội của mình và đám đàn em hung hăng, côn đồ, phạm tội hết sức tinh vi.

Nhắc đến chiến công này, Đại tá Dương Văn Giáp luôn nói đến sự phối hợp rất nhịp nhàng của Công an Hà Nội với Công an gần 30 tỉnh, thành phố trên toàn quốc… Cuối năm 2016, qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội xác định tại 2 thôn Xuân Dương (xã Kim Lũ) và thôn Xuân Lai (xã Xuân Thu) - huyện Sóc Sơn, xuất hiện ổ nhóm đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp, tiêu thụ xe máy cực kỳ tinh vi.

Ổ nhóm này chỉ trộm xe máy đắt tiền, rồi tiêu thụ xe gian sang một số nước ở khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc… Phương thức hoạt động của nhóm tội phạm do Nguyễn Quang Định cầm đầu thường chỉ cho 2 đối tượng mặt bịt khẩu trang, điều khiển xe máy biển số giả đi “tăm tia”, phát hiện sơ hở là trộm cắp xe máy và khi bị truy bắt sẽ chống trả để tẩu thoát.

Rất nhiều địa bàn nội thành như các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Đông hay các huyện Mê Linh, Đông Anh và một số tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã bị nhóm tội phạm này gây án…

Sau vụ tấn công và “lô cốt” của Nguyễn Quang Định, lực lượng Cảnh sát hình sự đã thu được nhiều tài liệu, chứng cứ và có đủ căn cứ để bắt “trùm” tội phạm này, đồng thời tổ chức bắt, khám xét, thu giữ tang vật của nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy lớn nhất từ trước tới nay, hoạt động mang tính chất xuyên quốc gia.

Trong các ngày từ 14 đến 18-10-2017, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội đã bắt giữ gần 30 đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận, từ đầu năm 2016 đến khi bị bắt đã trộm cắp gần 1.000 chiếc xe máy đắt tiền các loại, bán được gần 10 tỷ đồng.

Điều chúng tôi đúc kết lại sau chuyên án này, đó là sự “nếm mật nằm gai”, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập dấu vết, chứng cứ của ổ nhóm tội phạm, nhất là đối với Nguyễn Quang Định. “Có những hôm, anh em trinh sát chúng tôi nhập vai là những người ở mạn ngược, đi buôn gỗ xin vào làng ở lại để thu thập thông tin về Nguyễn Quang Định cùng đồng bọn. Cũng có khi, chúng tôi phải tỏa đi nhiều nơi như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… để tìm hiểu các mối quan hệ của các đối tượng, từ đó lập kế hoạch truy bắt” - Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội chia sẻ.

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm do Nguyễn Quang Định cầm đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội nhận được thông báo của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc bắt giữ 5 đối tượng tiêu thụ xe máy trộm cắp bán sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn). Lời khai của các đối tượng thể hiện đã tiêu thụ trót lọt hơn 300 xe máy do một đường dây từ Hà Nội chuyển lên và kẻ cầm đầu là Nguyễn Quang Định.