Cục Cảnh sát hình sự phá đường dây mua bán súng qua mạng xã hội

Sau thời gian nắm bắt tình hình, phát hiện đường dây có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên mạng Internet thông qua các website, fanpage, kênh Youtube bán hàng tại các shop như: Shoptuve.com, shop dụng cụ tự vệ, phụ kiện PCP 567, ngày 25-6, tổ công tác do Phòng hướng dẫn, điều tra tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài (thuộc Cục CSHS Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra hành chính đối với Đinh Văn Thực (SN 1992), trú tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Thực và số súng săn, linh kiện lắp ráp súng bị thu giữ

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Thực đang vận chuyển 1 khẩu súng PCP hoàn chỉnh (dạng súng săn, có tính sát thương lớn, gây chết người) để giao cho khách. Ngoài việc khai nhận hành vi mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ qua mạng Internet, Thực còn tự nguyện giao nộp một số lượng lớn linh kiện để lắp ráp súng săn PCP, gồm: 200 linh kiện có thể lắp ráp súng săn PCP; 2 khẩu súng đã lắp ráp hoàn chỉnh; 70 tay cầm súng; 21 nòng súng; 17 ốp bình khí; 17 ống nhòm, phụ kiện cùng 11 hộp đạn (bên trong có 2000 viên đạn chì) và hàng trăm chi tiết nhỏ dùng để lắp ráp súng. Số linh kiện trên có thể lắp ráp được trên 20 khẩu súng.

Bước đầu xác định, Đinh Văn Thực khai nhận cùng một số đối tượng thiết lập đường dây mua bán súng săn PCP qua mạng Internet. Trong đó, Thực chịu trách nhiệm nhập hàng từ Trung Quốc và phân phối đi các nơi. Các đối tượng khác chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn hàng, quản lý kênh Youtube giới thiệu mua bán súng.

Hàng ngày, nhóm đối tượng quay và tải lên mỗi lên Youtube từ 1 đến 2 video giới thiệu, hướng dẫn lắp ráp và phương thức mua bán giao dịch các loại sản phẩm súng săn PCP bắn đạn chì. Khách mua hàng liên hệ thông qua điện thoại để thống nhất về loại súng, giá tiền và phương thức thanh toán, vận chuyển.

Thực khai nhận đã mua bán súng săn qua mạng từ tháng 1-2020. Trung bình mỗi ngày, đường dây này nhận từ 4 đến 5 “đơn hàng”; mỗi khẩu súng hoàn chỉnh được bán với giá 7 triệu đồng. Việc giao súng được tiến hành qua 2 hình thức, qua xe khách hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Trước khi giao dịch, khách hàng phải đặt cọc 100.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng của Thực và đồng bọn. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.