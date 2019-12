CSCĐ trấn áp 2 đối tượng mang vũ khí đi 'giải quyết mâu thuẫn' lúc rạng sáng

Rạng sáng 20-12-2019, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) thực hiện tuần tra trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm).



Đến 0h10, tổ công tác CSCĐ phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, khi các đối tượng giắt 2 con dao tự chế như 2 thanh đao (dài 70cm, gắn vào chuôi dài 70cm) ở bên hông phải của xe máy. Khi thấy hiệu lệnh dừng xe của CSCĐ, các đối tượng tăng tốc, phóng xe và bỏ chạy quyết liệt.

Giắt 2 con dao sắc cán rất dài ở cạnh xe, các đối tượng đang trên đường đi "giải quyết mâu thuẫn" thì gặp tổ CSCĐ tuần tra

Lập tức, tổ CSCĐ tiến hành truy đuổi. Sau một quãng đường, lực lượng làm nhiệm vụ đã "chốt" đầu-đuôi xe vi phạm, chặn dừng được các đối tượng nghi vấn.

Đấu tranh tại chỗ, 2 thanh niên thừa nhận việc họ mang theo vũ khí lúc rạng sáng là để đi "giải quyết mâu thuẫn". Tuy nhiên, khi chưa gặp "đối thủ" thì các đối tượng đã bị CSCĐ kịp thời khống chế.

Dù bỏ chạy quyết liệt, song các đối tượng vẫn bị CSCĐ truy đuổi, khống chế

Danh tính của 2 thanh niên được làm rõ là: Nguyễn Việt Anh (SN 2001, trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Phạm Huy Nam (SN 1993, trú tại xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên).

Sau khi làm rõ, tổ công tác CSCĐ đã bàn giao các đối tượng và tang vật về CAP Mỹ Đình 1 để xử lý theo quy định.

Dưới đây là video clip ghi nhận lại sự việc:

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8, Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng, và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.