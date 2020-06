Công an xã Tiên Dương bắt 2 đối tượng trốn truy nã

ANTD.VN - Ngày 18-6, Công an xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết trong quá trình rà soát, nắm tình hình địa bàn, đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng truy nã.

Trước đó, qua công tác rà soát nhân khẩu, Công an xã Tiên Dương phát hiện 2 đối tượng là công dân trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn. Bí mật xác minh, lực lượng Công an nắm được 2 người này đang bị cơ quan Công an truy nã.

Hai đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

Ngày 15-6, căn cứ tài liệu thu thập, Công an xã Tiên Dương đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trên. Cụ thể, đối tượng Trần Văn Hùng (SN 2002; HKTT tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh), bị truy nã về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Quyết định số 01 ngày 26/12/2019 của Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; và đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1996; HKTT tại xã Tiên Dương, Đông Anh) bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma tuý theo Quyết định số 27 ngày 30/12/2018 của Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công an xã Tiên Dương đã làm thủ tục bàn giao các đối tượng cho đơn vị ra quyết định truy nã để điều tra theo thẩm quyền.