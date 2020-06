Công an xã bắt 'nóng' các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

Đại úy Phạm Quang Long, Trưởng Công an xã Dương Liễu thông tin: chiều 19-6, tổ công tác Công an xã Dương Liễu phối hợp với Công an xã An Khánh tuần tra kiểm soát địa bàn phát hiện bắt giữ đối tượng Bùi Anh Dũng (SN 1980) trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an thu giữ 5 gói nhỏ đựng ma túy được Dũng giấu trên xe đạp điện.

Công an xã Dương Liễu ghi lời khai đối tượng Bùi Anh Dũng

Trước đó, chiều 17-6, tổ công tác Công an xã Dương Liễu đã phát hiện bắt giữ đối tượng Đinh Như Hà (SN 1985) trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án mua bán trái phép chất ma túy của Bùi Anh Dũng

Sự việc xảy ra tại khu vực xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Khi bị lực lượng Công an bắt giữ, Hà đã lén thả gói nilon xuống đất. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đó là heroin mua với giá 300.000 đồng về để sử dụng. Theo hồ sơ, Đinh Như Hà nghiện ma túy lâu năm, từng có 3 tiền sự về hành vi liên quan ma túy.

Công an xã Dương Liễu bắt quả tang đối tượng Đinh Như Hà

Chỉ huy Công an xã Dương Liễu cho hay, hưởng ứng tháng phòng chống ma túy, cùng với các biện pháp tuyên truyền, Công an xã Dương Liễu đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm ma túy. Công an xã Dương Liễu đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc, đối tượng đến Công an huyện Hoài Đức để điều tra theo thẩm quyền.