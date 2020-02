Công an quận Thanh Xuân xử lý 3 quầy thuốc, cá nhân ''phá giá'' khẩu trang y tế

ANTD.VN - Ngày 1-2, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng vừa xử lý 1 cơ sở và 2 cá nhân có hành vi kinh doanh khẩu trang y tế với giá cao gấp nhiều lần.

Qua công tác nắm tình hình tại chợ thuốc Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng và một số cửa hàng thuốc xung quanh, CAQ Thanh Xuân phát giác hiện tượng nhiều cửa hàng, cá nhân “găm hàng”, nâng giá bán gấp 3-5 lần giá so với ngày thường.

Cán bộ CAQ Thanh Xuân làm việc với cá nhân, chủ quầy thuốc có hành vi nâng giá bán khẩu trang y tế cao gấp nhiều lần

Cụ thể 1 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn (loại hộp 50 chiếc) được bán với giá 250.000 đồng (giá ngày thường khoảng 50.000đồng); nước rửa tay sát khuẩn có cồn loại 500ml giá 300.000 đồng (ngày thường giá khoảng 100.000 đồng).

Trong sáng 1-2, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Đội An ninh Công an quận đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12, Cục QLTT Hà Nội tổ chức trinh sát, phát hiện một quầy thuốc ở chợ thuốc Hapulico có hoạt động bán khẩu trang y tế tăng giá cao.

Một số người bán rong khẩu trang y tế với giá 200.000 đồng/hộp bị xử lý

Cụ thể, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại quầy thuốc số 446 hiệu Sơn Bảo Đường (trong chợ thuốc Hapulico) đang bán 2 hộp khẩu trang kháng khuẩn do Việt Nam sản xuất loại 4 lớp/50 chiếc/hộp với giá 270.000 đồng/hộp và không niêm yết giá bán. Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện thu giữ thêm 90 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, cơ quan công an đã phát hiện 2 cá nhân là Nguyễn Thị T (SN 1986, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Thị L.A (SN 1986, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đang bày bán rong trước cổng chợ thuốc khoảng 30 hộp khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất với giá là 200.000đồng/hộp 50 chiếc.

Theo Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, đơn vị đã làm việc với Ban Quản lý chợ thuốc Hapulico để đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa, thông báo các cơ sở kinh doanh tại chợ thực hiện bán hàng niêm yết đúng giá quy định. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát giá hàng hóa trên địa bàn, chợ thuốc, xử lý các cá nhân, cửa hàng, không để lợi dụng dịch bệnh để tăng giá gây mất ổn định thị trường.