Công an quận Đống Đa xử lý một trường hợp tung tin sai sự thật về dịch bệnh Corona

ANTD.VN - Ngày 12-2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Trước đó, tối ngày 4-2, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản facebook “Bunny store” đăng tải thông tin về việc đã có thuốc kháng virus Corona và nhận đặt hàng với số lượng lớn nhằm bán hàng trục lợi. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đăng tải, bài viết này đã thu hút được hàng trăm lượt “like”, bình luận và chia sẻ.

Thông tin sai sự thật được đăng tải

Ngay khi nắm được thông tin sự việc, Đội An ninh Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Hà Nội xác định và làm việc với cá nhân đưa tin trên là V.L.A (SN 1987, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). A đang là quản trị viên của một trang facebook bán hàng online của cửa hàng sữa, thực phẩm chức năng, đồ trẻ em có địa chỉ tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Công an quận Đống Đa làm việc với người đăng tin sai sự thật

Bước đầu, A trình bày vào 20h30 tối 4-2 đã đăng tin sai sự thật và nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, nên 23h cùng ngày đã tự xoá bài và cam kết không tái phạm.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng internet có mức xử phạt 20-30 triệu đồng đối với tổ chức, 10-15 triệu đối với cá nhân. Căn cứ quy định này, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với V.T.A 12,5 triệu đồng.