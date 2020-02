Công an quận Đống Đa liên tiếp phát hiện, xử lý 2 vụ gom khẩu trang nhập lậu bán kiếm lời

ANTD.VN - Ngày 17-2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) củng cố hồ sơ, xử lý 2 vụ kinh doanh hàng hóa là khẩu trang nhập lậu.

Trước đó, ngày 13-2, Đội Cảnh sát kinh tế và Đội An ninh - Công an quận Đống Đa phối hợp với Đội QLTT số 4, Cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh ở ngõ 80, phố Trần Qúy Cáp, quận Đống Đa. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 400 chiếc khẩu trang VFLEX do nước ngoài sản xuất. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Hai lô khẩu trang do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ

Cùng ngày, tổ công tác này tiếp tục kiểm tra xe máy biển kiểm soát 29D1-331.38, do ông Nguyễn Văn Tiến (trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển đang dừng đỗ tại ngõ 360, phố Xã Đàn, quận Đống Đa chở theo nhiều thùng hàng.

700 chiếc khẩu trang 3M bị tạm giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 700 chiếc khẩu trang 3M do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng có dấu hiệu nhập lậu để tiếp tục xử lý theo quy định.