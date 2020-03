Công an quận Đống Đa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Trước đó chiều 28-3, tại Ga Hà Nội, tổ công tác của Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phối hợp với Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn.

Nam thanh niên này đội mũ lưỡi chai, luôn cúi mặt, có biểu hiện lén lút bất minh, đi lại loanh quanh khu vực mua vé từ Hà Nội đi miền Nam. Qúa trình xác minh thông tin, các trinh sát nhận định người này có dấu hiệu đang trốn truy nã.

Cơ quan công an lấy lời khai Phạm Văn Hiệp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đã tiến hành xác minh và xác định, đối tượng là Phạm Văn Hiệp (SN 1992, trú tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), bị Cơ quan CSĐT- Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” vào ngày 7-1-2020.

Ngay lập tức, các trinh sát đã tổ chức phương án khép chặt vòng vây, bắt giữ đối tượng khi Hiệp chuẩn bị lên tàu vào Nam tiếp tục lẩn trốn.

Đối tượng Phạm Văn Hiệp

Theo Thượng úy Kim Tiến Huy, cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa: “Phạm Văn Hiệp là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Việc các trinh sát xác định và bắt giữ đối tượng cực kỳ khó khăn. Bởi lẽ, trong quyết định truy nã bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nho Quan cũng không có ảnh nhận dạng đối tượng. Các trinh sát chỉ nắm được một số đặc điểm nhận dạng qua thông tin của địa phương cung cấp như dáng người, khuôn mặt, có râu quai nón… Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ thông tin và kinh nghiệm dày dặn của trinh sát, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hiệp. Trước khi trở về Hà Nội để lên tàu vào Nam, Hiệp đã lẩn trốn ở tỉnh Sơn La làm thuê mướn ờ các vùng núi hẻo lánh, vì vậy, khó khăn cho cơ quan công an trong công tác bắt giữ”.

Theo tài liệu hồ sơ, trước đó, do mâu thuẫn nên Phạm Văn Hiệp đã chuẩn bị hung khí đưa cho Nguyễn Văn Điệp sử dụng để đâm anh Đ.N.Đ tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, khiến nạn nhân bị thương tích 69%. Ngay sau đó cơ quan công an đã bắt giữ Điệp để điều tra. Khi biết tin Điệp bị bắt, Phạm Văn Hiệp đã bỏ trốn khỏi nơi ở.

Đến sáng 29-3, Công an quận Đống Đa đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.