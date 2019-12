Công an phường Xuân La vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

16:54 17/12/2019 0 Đức Trí

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an quận Tây Hồ đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ chủ động thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.