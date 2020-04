Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình: Chủ động, hiệu quả phòng ngừa, tấn công tội phạm

ANTD.VN - Cùng với những nỗ lực, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội đã và đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, CAQ Ba Đình về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ 15/4/2020 – 14/6/2020)…

Ngay trong những ngày đầu ra quân, triển khai đợt cao điểm, Công an phường Liễu Giai đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời đối tượng trộm cắp, thu hồi tài sản cho nhân dân.

Khoảng 16h30 ngày 22-4, tại vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám (gần ngõ 267 Hoàng Hoa Thám), tổ công tác Công an phường Liễu Giai phối hợp với người dân bắt quả tang đối tượng Hoàng Long Thành (SN 1976, trú tại ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (xe máy).

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở CAP để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận trước đó ít phút đã cùng Nguyễn Hồng Liên (SN 1984, cùng trú tại ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám) đèo nhau bằng xe máy đi tăm tia với ý đồ trộm cắp.

Đến trước của xưởng phim số 221 Hoàng Hoa Thám, phát hiện "con mồi", Thành nhảy xuống, đi bộ tiếp cận và dắt chiếc xe máy Honda Vision, BKS: 29N1-609.63. Tuy nhiên, khi vừa di chuyển được vài mét, đối tượng đã bị chủ xe phát hiện đuổi bắt.

Vứt lại chiếc xe bỏ chạy, nhưng đến ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, tên gian đã bị tổ công tác Công an phường Liễu Giai trong lúc tuần tra, đã phối hợp với nhân dân bắt giữ .

Tiến hành điều tra mở rộng, xác định, cơ quan Công an làm rõ trước ngày bị bắt khoảng một tuần, Thành đã lấy trộm 1 chiếc xe máy Honda Lead, BKS: 30K2-9126 tại trước cửa số nhà 34A ngõ 189 Hoàng Hoa Thám. Sau khi trộm cắp được, Thành tháo biển số chiếc xe này rồi mang đến gửi đối tượng Bùi Công Mười (SN 1986 trú tại ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai), mục đích để tìm người mua.

Vụ việc đã được chuyển đến CQĐT CAQ Ba Đình củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của Hoàng Long Thành và hành vi đồng phạm của các đối tượng liên quan; thu hồi, xác minh và tiến hành trao trả cho bị hại theo quy định.

Phát huy tinh thần chủ động tấn công tội phạm

Thiếu tá Phạm Vũ Quang – Trưởng Công an phường Liễu Giai cho biết, thực hiện chỉ đạo của CATP Hà Nội và Công an quận Ba Đình về triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô (từ 15/4/2020 – 14/6/2020), Công an phường Liễu Giai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung, phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Những chiếc xe tang vật, Thành trộm cắp đã được CAP Liễu Giai thu hồi củng cố hồ sơ tài liệu trao trả cho bị hại theo quy định

Theo đó, một trong những nội dung trọng tâm được Công an phường xác định, là giữ vững ANCT,TTATXH địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” về tội phạm và TNXH.

Ban chỉ huy Công an phường quán triệt CBCS thực hiện nghiêm các nội dung của kế hoạch, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và TNXH, phấn đấu không để xảy ra trọng án; không để tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành, manh động gây bức xúc trong nhân dân.

"Chúng tôi xác định đợt cao điểm phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Toàn bộ CBCS sẽ nỗ lực hoàn thành, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra vụ việc phức tạp thì cán bộ được giao, theo dõi, quản lý địa bàn đó phải chịu trách nhiệm trước chỉ huy đơn vị”, Thiếu tá Phạm Vũ Quang nêu rõ.

Bổ sung thông tin của đồng chí Trưởng Công an phường, Trung tá Nguyễn Tiến Nam – Phó trưởng Công an phường Liễu Giai cho biết, quá trình triển khai đợt cao điểm, chúng tôi tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, dễ phát sinh vi phạm pháp luật, với nhận thức đó là biện pháp để chặn "nguồn" tội phạm, tệ nạn.

“Điều quan trọng nhất là phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng địa bàn, nắm vững tình hình ở cơ sở để chủ động phòng ngừa. Trên cơ sở đó, chúng tôi lập danh sách các khu vực, tuyến, ổ nhóm, đối tượng cần tập trung đấu tranh, kết hợp biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, giải quyết triệt để tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội có thể xảy ra”, Trung tá Nguyễn Tiến Nam chia sẻ.