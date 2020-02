Công an huyện Thạch Thất xử lý một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch virus Corona

ANTD.VN -Ngày 2-2-2020, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona...

Trước đó, ngày 31-1-2020 trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết đăng tải thông tin về việc có bệnh nhân nhiễm virus Corona đang điều trị tại Bệnh viện huyện Thạch Thất gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân.

Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chiều 1-2, Đội An ninh Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp Công an huyện Quốc Oai xác định và làm việc với cá nhân đưa tin trên, là Nguyễn Quý Trọng (SN 1990, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai). Trọng làm nghề MC cho các giải bóng đá.

Bước đầu, Trọng trình bày vào 15h chiều 31-1 đã đăng tin sai sự thật và nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, nên 16h chiều cùng ngày đã tự xoá bài và cam kết không tái phạm. Công an huyện Thạch Thất đang xử lý vụ việc theo quy định.