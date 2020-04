Công an huyện Thạch Thất xử lý 74 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid 19

Cụ thể, theo Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất: “Thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND thành phố, Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc CATP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố; Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung như Đại học FPT, Khu giáo dục an ninh quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội...Cùng với đó, Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ cách ly toàn xã hội, không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết, đeo khẩu trang khi ra đường. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm”.

Các đơn vị tổ chức khử khuẩn, đảm bảo phòng chống dịch Covid 19

Trong quá trình thực hiện các biện pháp kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính một số trường hợp trong lĩnh vực y tế, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện với các hành vi chủ yếu như đăng tải các bài viết có nội dung thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Lực lượng Công an huyện Thạch Thất đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung

Tính đến ngày 8-4, các đơn vị thuộc Công an huyện Thạch Thất đã phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt hoặc chuyển hồ sơ tham mưu cho UBND các xã ra quyết định xử phạt tổng số 74 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền 58,6 triệu đồng.

Một cá nhân bị xử phạt vì tung tin sai sự thật lên mạng xã hội

Trong đó, đã lập hồ sơ xử lý 4 cá nhân tung tin sai sự thật lên mạng xã hội, xử phạt hành chính 47,5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn đã lập biên bản và tham mưu cho UBND cấp cơ sở xử phạt với 70 cá nhân vi phạm không đeo khẩu trang ra đường, tổng số tiền 11,1 triệu đồng.