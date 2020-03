Công an huyện Thạch Thất khắc phục khó khăn, phối hợp phòng chống dịch Covid - 19

ANTD.VN - "Khi có chủ trương tổ chức lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự khu vực cách ly công dân có chỉ định theo dõi y tế, phòng chống dịch Covid - 19, nhiều cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã xung kích, hăng hái đăng ký thực hiện nhiệm vụ....", Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Đội phó Đội An ninh Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội chia sẻ.

Không quản đêm hôm, mưa rét, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thạch Thất phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các y, bác sỹ ở Bệnh viện đa khoa Thạch Thất trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

Sẵn sàng tâm thế đón người cách ly

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất một ngày giữa tháng 3, khi những cơn mưa rả rích không ngớt. Không gian Bệnh viện tĩnh lặng, và vững tâm hơn khi bắt gặp hình ảnh chốt trực của các chiến sỹ Công an hỗ trợ các y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch; 24/24h của cả 7 ngày trong tuần.

Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức cách ly công dân có chỉ định theo dõi y tế

Bác sỹ Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên, ngày 13-3, Bệnh viện bắt đầu tiếp nhận gần 20 công dân từ các khu cách ly tập trung của thành phố về. Từ trước đó, Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cách ly cho công dân phòng ngừa dịch bệnh Covid 19; trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT.

"Mọi điều kiện y tế, trang thiết bị và nhân lực đã được Bệnh viện chuẩn bị chu đáo, đáp ứng mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi cũng xác định và chủ động công tác tuyên truyền, động viên, tạo tâm lý thoải mái cho công dân được cách ly cũng như đối với các bệnh nhân khác đang điều trị, phòng ngừa trường hợp có công dân lo sợ nhiễm bệnh và trốn cách ly, gây mất an ninh trật tự, khó khăn cho công tác phòng dịch", bác sỹ Vương Trung Kiên khẳng định.

Sẵn sàng tâm thế đón người cách ly, Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết: “Xác định công tác cách ly an toàn sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid 19, Công an huyện đã phân công các tổ công tác bảo vệ 24/24h tại khu cách ly của Bệnh viện, hạn chế người ra vào, đảm bảo giữ ổn định an ninh trật tự. Phải tạo điều kiện tốt nhất cho các cán bộ y tế làm nhiệm vụ, ngoài ra, lực lượng công an cơ sở sẽ chủ động tổ chức nắm tình hình, động viên, tuyên truyền để người dân không hoang mang lo sợ”.

Lực lượng công an bố trí chốt trực bảo vệ an ninh trật tự khu vực cách ly

Vượt qua mọi áp lực

Những ngày này, Công an huyện Thạch Thất đã và đang bố trí mỗi ngày 4 ca trực, huy động cán bộ Công an các đội nghiệp vụ và Công an chính quy các xã, thị trấn trên địa bàn làm nhiệm vụ tại Bệnh viện đa khoa huyện.

“Hàng ngày, ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly của Bệnh viện, hết ca trực, các cán bộ chiến sỹ trở về đơn vị lại tiếp tục với công việc chuyên môn. Chính vì thế, khối lượng công việc thực sự rất lớn và áp lực. Tuy nhiên, khi chỉ huy Công an huyện quán triệt chủ trương tăng cường lực lượng bảo vệ tại khu cách ly, nhiều cán bộ chiến sỹ, nhất là những người trẻ đã hăng hái, chủ động xin tham gia nhiệm vụ. Thực hiện đúng yêu cầu của cấp trên, các cán bộ chiến sỹ không trở về nhà, hết ca trực tại bệnh viện, lại tất tả trở về đơn vị...Tất cả đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì sự bình yên, sức khỏe của nhân dân”, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Đội phó Đội An ninh Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Theo chỉ huy Công an huyện Thạch Thất, không chỉ làm tốt công tác phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện trong tổ chức cách ly các trường hợp công dân có chỉ định theo dõi y tế, từ ngày 27-2 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với Tiểu đoàn 15, 16 thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1 đảm bảo an ninh trật tự khu vực cách ly cho gần 1.000 trường hợp. Các trường hợp này là công dân di lao động, du lịch xuất khẩu lao động, công tác từ các vùng dịch về Việt Nam. Những ngày qua, công tác phối hợp đảm bảo ANTT ở những địa điểm này đã được thực hiện trọn vẹn.

Ngoài công tác phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức cách ly công dân, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thạch Thất đã phát hiện xử lý 3 trường hợp tung tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến tình hình dịch Covid 19, phạt hành chính số tiền gần 40 triệu đồng. Sự vào cuộc nhanh nhạy, kiên quyết, xử lý đúng người đúng hành vi của Công an huyện Thạch Thất trong việc ngăn hoang tin đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự địa bàn, giúp người dân không còn hoang mang, lo lắng về tình hình dịch bệnh.

Cùng với đó, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn thường xuyên tập trung rà soát người nước ngoài tạm trú, lưu trú trên địa bàn, phối hợp với trạm y tế xã trong việc giám sát và cung cấp thông tin những người đi từ vùng dịch lưu trú ở địa phương, cưỡng chế, cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết.

Song song với các biện pháp cấp bách này, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với UBND huyện phát 2.000 khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao tinh thần ý thức phòng ngừa dịch bệnh.