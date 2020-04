Công an huyện Phúc Thọ đánh chặn "cát tặc" trong những ngày chống dịch Covid-19

Lực lượng CAH Phúc Thọ triển khai vây bắt "cát tặc" lúc rạng sáng 27-3

Khi những con tàu sục sạo lòng sông, nguồn tin này ngay lập tức được báo cho các trinh sát CAH Phúc Thọ và phương án vây bắt "cát tặc" được triển khai, không cho các đối tượng hoạt động phạm pháp.

Lợi dụng mùa dịch bệnh để hoạt động

Khoảng 10h ngày 25-3-2020, CAH Phúc Thọ phát hiện và bắt giữ một máy xúc nhãn hiệu HITACHI EX200 màu vàng, không số hiệu do Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, ở thôn Phú Châu, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ) điều khiển, đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ bãi nổi lên thùng 2 chiếc xe ô tô cùng nhãn hiệu "CHIENTHANG", loại xe có trọng tải 2 tấn (1 xe mang BKS: 29C-453.63 do Đào Xuân Trường, SN 1971, ở thôn 1 và xe mang BKS: 30Y-1298, do Vũ Xuân Ích, SN 1973; ở thôn 6, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ điều khiển) chở đi nơi khác.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, ra quyết định tạm giữ và đưa phương tiện vi phạm về địa điểm tạm giữ theo quy định; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Tiếp đến khoảng 2h45 ngày 27-3-2020, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy, CAH Phúc Thọ trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng (đoạn chảy qua địa phận xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ), phát hiện và bắt giữ một tàu hút cát gắn số đăng ký: VP-0321, do Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển cùng với phụ tàu Lê Văn Bắc (SN 1982, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội), vận hành đầu nổ, sên, vòi hút, khai thác cát trái phép dưới lòng sông.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên bước đầu khai nhận lợi dụng lúc rạng sáng và trong thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát, cho rằng mọi người ở nhà phòng, chống dịch không chú ý, nên đã thực hiện hành vi điều khiển các phương tiện khai thác cát trái phép tại bãi nổi và dưới dòng sông. Tuy nhiên, khi vừa thực hiện hành vi hút cát trái phép, đã bị lực lượng Công an phát hiện...

Các đối tượng thường sử dụng tàu hút có công suất cực lớn để 'đánh nhanh rút gọn"

Đánh mạnh "cát tặc"

Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng CAH Phúc Thọ cho biết, thời gian này CAH tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố, Giám đốc CATP và UBND huyện, triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn, đánh mạnh các loại tội phạm, nhất là "cát tặc".

“Quá trình bám sát địa bàn, CAH Phúc Thọ đã phát hiện, kịp thời tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm. Trong các ngày mùng 8 và 11-4, CAH đã phá 2 "sới bạc", bắt giữ hàng chục đối tượng. Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19, khai thác cát trái phép trên tuyến sông chảy qua địa bàn huyện. Với việc chủ động triển khai các kế hoạch, phương án của CAH, các vụ án nhanh chóng được triệt phá, đối tượng vi phạm bị bắt giữ thành công”, Thượng tá Trần Quyết Thắng tâm sự.

Theo Đại úy Trần Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy CAH Phúc Thọ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, trong những ngày qua, CAH Phúc Thọ đã triển khai liên tục các kế hoạch, phương án tuần tra, mật phục, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên địa bàn huyện.

Qua các vụ chặn bắt "cát tặc" cho thấy, xuất phát từ nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng, nhất là cát giá thành rất cao, nên nhiều đối tượng khai thác cát trái phép đã lợi dụng đêm tối, nhất là trong dịp này người dân đang cách ly xã hội vì dịch Covid-19, lén lút hoạt động "rút ruột" lòng sông. Nhiều đối tượng ngang nhiên khai thác cát trái phép giữa ban ngày, như trường hợp Nguyễn Đăng Hùnglà ví dụ điển hình.

“Hiện vẫn còn tình trạng một số đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh, cho tàu ra khai thác cát trái phép. Khi thấy lực lượng tuần tra, đối tượng tắt máy, để tàu trôi sang địa bàn khác nhằm chống đối, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình trạng này, CAH Phúc Thọ đã chủ động trinh sát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, “đánh úp” khiến "cát tặc” không kịp trở tay. CAH Phúc Thọ luôn coi trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh, quyết liệt xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản (cát) trên những tuyến sông chảy qua địa bàn”, Trưởng CAH Phúc Thọ nhấn mạnh.