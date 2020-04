Công an Hà Nội xử lý hình sự 8 vụ vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid 19

ANTD.VN - Ngày 17-4, Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã trực thuộc đã xử lý hình sự 8 vụ, 12 đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19.

Trong các vụ bị xử lý hình sự có 6 vụ, 6 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 vụ, 3 đối tượng chống người thi hành công vụ và 3 đối tượng sản xuất hàng giả. Cụ thể:

1. Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Bắc (SN 1989, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng tiền mua khẩu trang...

Đối tượng Nguyễn Văn Bắc

Trước đó, ngày 9-2, CAQ Cầu Giấy nhận được tin trình báo của chị T. (trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) về việc bị một đối tượng lừa đảo mua bán khẩu trang qua mạng xã hội facebook.

Khẩn trương xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Cầu Giấy đã xác định Nguyễn Văn Bắc là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T.

Ngày 11-2, CAQ Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Văn Bắc khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đường Hoàng Tăng Bí, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bắc khai nhận đã dùng tài khoản facebook nhắn tin và gọi điện mời chào chị T. mua khẩu trang y tế với số lượng lớn. Để tạo niềm tin, Bắc đã chuyển trước cho chị T. một thùng khẩu trang.

Sau đó, chị T. đã chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Bắc để đặt mua 30 thùng khẩu trang. Khi nhận được tiền, đối tượng đã không gửi hàng và chiếm đoạt số tiền mang đi đánh bạc.

2. Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh (SN 1989, trú tại Hà Nội), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Tuấn Anh

Trước đó, ngày 26-2, Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị T. về việc bị đối tượng Phạm Tuấn Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định do có nhu cầu cần mua khẩu trang y tế số lượng lớn, lại được bạn giới thiệu nên ngày 19/2, chị T. đã hẹn gặp Phạm Tuấn Anh để trao đổi việc mua bán khẩu trang. Tuấn Anh đã "nổ" là công ty của anh ta vừa nhập số lượng lớn khẩu trang từ Trung Quốc, rồi gửi cho chị T. xem hình ảnh, video các mẫu khẩu trang, vỏ hộp đựng khẩu trang và cảnh xe container chở hàng qua cửa khẩu để chị T. tin tưởng.

Sau đó, chị T. đã ký hợp đồng mua khẩu trang của Tuấn Anh với tổng giá trị là 169 triệu đồng và đặt cọc trước 65 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn phải giao khẩu trang, Tuấn Anh vẫn không có hàng để giao như cam kết. Chị T. gọi điện thoại thì Tuấn Anh không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.

Nghĩ mình bị lừa nên ngày 26-2, chị T. cùng bạn đi tìm Tuấn Anh. Khi phát hiện đối tượng ở khu đô thị Goldmark, chị T. yêu cầu Tuấn Anh đến Công an phường Cổ Nhuế 1 và trình báo sự việc...

3. Ngày 9-3, Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phí Văn Vũ (SN 1990, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do cần tiêu xài cá nhân, Phí Văn Vũ đã nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức đăng bài viết lên mạng xã hội Facebook với nội dung bán khẩu trang y tế số lượng lớn, sau khi người mua chuyển tiền thì cắt đứt mọi liên lạc và chiếm đoạt số tiền nêu trên. Mặc dù bản thân Vũ không hề có khẩu trang y tế và số lượng như đã đăng.

Ngày 4-2, Vũ có sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng lên mạng xã hội bài viết: bán khẩu trang... kèm theo các hình ảnh khẩu trang mà Vũ đã tải về trước đó. Do nhu cầu mua khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19, nên chị Nguyễn Thị Thúy H (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã lên mạng tìm mua khẩu trang y tế. Chị H đã liên hệ với Vũ và hỏi mua 5 thùng, mỗi thùng 50 hộp khẩu trang y tế, giá của mỗi hộp là 55.000 đồng. Tổng số tiền chị H trả cho Vũ là 13.700.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Vũ tắt máy và tháo sim, xóa ảnh, tài khoản Facebook của mình và các nội dung tin nhắn cho chị H.

Số tiền chiếm đoạt được, Vũ đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Chị H sau khi không tìm được Vũ đã thấy mình bị lừa đảo và đến CAH Sóc Sơn trình báo. Vũ đã đến Công an huyện Sóc Sơn để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

4. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai ra Quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Thành Nam (SN 1990; trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào ngày 16-3, Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Minh O và chị Lê Thị X về việc bị đối tượng Đỗ Thành Nam lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền mua máy đo thân nhiệt.

Theo đơn trình báo của các bị hại, chị X được người quen giới thiệu rằng Nam có bán lô hàng nhiệt kế điện tử với giá 1.270.000 đồng/chiếc. Thấy giá rẻ và nhu cầu thị trường đang rất lớn, nên vợ chồng chị X đã liên hệ gặp Nam và làm hợp đồng, chuyển khoản 350 triệu đồng để đặt cọc.

Sau đó Nam tiếp tục nói dối là lô hàng về thêm 2.300 chiếc nhiệt kế, cần huy động thêm vốn đầu tư. Nam bảo chị X lên mạng internet đăng bài tìm người góp vốn cùng. Khi thấy chị X đăng thông tin, nhiều người đã liên hệ và gặp trực tiếp Nam để nghe đối tượng “chém gió” về lô hàng. Tin tưởng lời của Nam, vợ chồng anh Nguyễn Minh O đã chuyển 250 triệu đồng cho Nam. Tuy nhiên đến ngày hẹn, vẫn không thấy Nam giao hàng và phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, anh O và chị X đã đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Đỗ Thành Nam. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ số tiền lấy được, Nam đã "nướng" vào cờ bạc trên mạng internet.

5. Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Hoàng Anh (SN 1993; trú tại Tổ 6 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, anh Đ.T (trú tại Tây Hồ) được Hoàng Anh giới thiệu có khả năng cung cấp khẩu trang số lượng lớn. Ngày 23-3, anh T đã ký kết hợp đồng mua bán 50 thùng khẩu trang y tế loại 4 lớp (125.000 chiếc) với số tiền là 660 triệu đồng với Hoàng Anh.

Tuy nhiên đến ngày 31-3, anh T vẫn chưa nhận được số khẩu trang trên. Nạn nhân đã gặp và yêu cầu Hoàng Anh hoàn trả lại tiền nhưng đối tượng không trả, nên đã đến Công an phường Tràng Tiền trình báo vụ việc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tràng Tiền đã khẩn trương tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Anh.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Anh khai nhận do thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền mà anh T chuyển để mua khẩu trang.

6. Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đắc Tùng (SN 1991; trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình) và Trần Đăng Minh (SN 1991; trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 4-4, Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực số nhà 32 đường Phú Diễn có nhóm thanh niên tụ tập đông người, ăn uống, hát hò, gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định cấm tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, Công an phường Phú Diễn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, giải quyết. Lúc này, hai đối tượng là Nguyễn Đắc Tùng và Trần Đăng Minh đã có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, đẩy tổ lực lượng Công an ra khỏi nhà và kéo cửa lại. Trước hành vi của các đối tượng, Công an phường Phú Diễn đã bắt giữ Tùng và Minh. Quá trình đưa các đối tượng về trụ sở Công an, Tùng còn có hành vi hành hung một đồng chí đang làm nhiệm vụ.

Quá trình củng cố hồ sơ, Công an quận xác định thêm đối tượng liên quan là Lê Ngọc Linh (SN 1991; trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình). Ngày 14/3/2020, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng.

7. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Anh (SN 1990, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Ngọc Anh

Trước đó, ngày 5-4, Công an phường Định Công nhận được đơn trình báo của anh Đỗ (trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị đối tượng tên Trần Ngọc Anh (ở phường Định Công) lừa đảo bán 400 chiếc máy đo thân nhiệt điện tử, với giá 320 triệu đồng.

Theo tường trình của anh Đỗ, người họ hàng của anh ở nước ngoài liên lạc nhờ kết nối với Ngọc Anh để mua lô hàng là máy đo thân nhiệt điện tử với giá rẻ hơn nhiều lần sản phẩm chính hãng.

Ngày 11-3, anh Đỗ đã đến gặp Ngọc Anh tại nhà ở Khu đô thị Định Công, thống nhất mua 400 chiếc máy với tổng số tiền là 320 triệu đồng. Theo thỏa thuận, trong hai ngày 17 và 18-3 Ngọc Anh sẽ giao đủ số máy, nếu không sẽ bị phạt 50% tiền hợp đồng. Do tin tưởng nên anh Đỗ đã chuyển khoản 50 triệu cho Ngọc Anh để đặt hàng. Tuy nhiên, đến ngày hẹn không thấy Ngọc Anh giao hàng, thậm chí có thái độ khất lần nên anh Đỗ đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Định Công đã phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai tổ chức xác minh, điều tra. Bước đầu, Ngọc Anh khai do thiếu tiền trả nợ thua bạc nên đối tượng đã nghĩ ra cách lên mạng giả có lô hàng máy đo thân nhiệt giá rẻ bằng một nửa hàng chính hãng để “bẫy” con mồi. Để lấy lòng tin của các khách hàng, Ngọc Anh đã mời họ về nhà để giao dịch.

Sau khi đã ký hợp đồng và nhận được tiền cọc, anh ta đã không đi mua máy đo thân nhiệt mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Mở rộng điều tra, Ngọc Anh khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của một cá nhân khác. Cụ thể, ngày 12-3, đối tượng này đã ký hợp đồng mua bán 800 máy đo thân nhiệt điện tử, với giá trị đơn hàng là 680 triệu đồng. Người mua đã đồng ý đặt cọc cho Ngọc Anh 204 triệu đồng để nhập hàng.

Quá trình thỏa thuận, “siêu lừa" đã tự giới thiệu mình làm ở sân bay Nội Bài, có nguồn hàng là nhiệt kế điện tử. Ngọc Anh hẹn đến ngày 17-3 sẽ giao hàng, nếu chậm sẽ bị phạt 30% số tiền cọc. Tuy nhiên, đến hẹn đối tượng đã không thực hiện đúng cam kết.

8. Sáng 8-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ y tế Đức Anh tại số 5 ngõ 178 phố Tây Sơn, quận Đống Đa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô BKS 29C-222.98, có người đang chuyển 30 thùng carton vào cơ sở trên. Tiến hành kiểm tra bên trong các thùng hàng này chứa 1.202 bộ bảo hộ phòng, chống dịch, trên bao bì ghi nhãn mác của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà.

Đại diện công ty Đức Anh xác nhận toàn bộ số trang phục phòng dịch trên được làm giả, không phải là sản phẩm do Công ty Phúc Hà sản xuất. Tiếp tục kiểm tra công ty Đức Anh và kho của cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện 195 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch giả nhãn hiệu Công ty Phúc Hà; 10,5 kg tem nhãn; 927 sản phẩm bộ áo liền quần; 185 kính nhựa; 600 đôi găng tay cao su, 30 hộp khẩu trang (loại 50 chiếc), 3 máy hàn nhiệt…

Đấu tranh khai thác, đại diện công ty Đức Anh thừa nhận các bộ quần áo bảo hộ phòng dịch giả này không được xử lý tiệt trùng như sản phẩm thật, được gia công tại địa điểm kinh doanh của công ty tại số 5 ngõ 178 phố Tây Sơn, quận Đống Đa. Sản phẩm sẽ được bán trên mạng xã hội với giá 160 nghìn đồng/bộ, rẻ hơn so với sản phẩm thật từ 5-10 nghìn đồng để dễ bề trà trộn.