Công an Hà Nội xử lý 11 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid 19

ANTD.VN - Công an Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 11 trường hợp cá nhân có hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh do virus Covid 19 gây ra, phạt hành chính hơn 50 triệu đồng...

Trước tình hình dịch bệnh do virus Covid 19 gây ra diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân đã lợi dụng đăng thông tin sai sự thật nhằm trục lợi. Nắm được tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, tung tin thất thiệt về dịch, gây hoang mang dư luận nhân dân.

Một tài khoản faceboook đăng tin sai sự thật

Bước đầu, từ ngày 31-1 đến 14-2, Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân và Youtube. Ngoài việc yêu cầu các cá nhân gỡ các bài viết sai sự thật, viết cam kết không tái phạm, một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng internet có mức xử phạt 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức, 10 - 15 triệu đối với cá nhân.

Công an quận Đống Đa xử lý cá nhân đăng tin sai sự thật

Cụ thể, ngày 11-2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với V.L.A (SN 1987, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). A là quản trị viên một tài khoản facebook bán hàng online, đăng tin sai sự thật về việc đã có thuốc kháng virus Corona (virus Covid 19) và nhận đặt hàng với số lượng lớn, nhằm bán hàng trục lợi.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đăng tải, bài viết này đã thu hút được hàng trăm lượt “like”, bình luận và chia sẻ. Ngay khi nắm được thông tin sự việc, Đội An ninh - Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội xác định và làm việc với cá nhân đưa tin.

Những bài viết sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 10-2, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cũng ra Quyết định xử phạt hành chính đối với P.T (SN 1985; trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội facebook. Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn, Công an huyện Ba Vì đã phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh trong nhóm “Hội Đồng Hương Ba Vì” với nội dung: “Dịch epola đang hoành hành tại Ba vì… Hiện tại, các trường mầm non, cấp 1, cấp 2 xã cẩm lĩnh đã được nghỉ học trong vòng 1 tuần trong thời gian dịch epola đang diễn biến phức tạp”. Khẩn trương rà soát, Công an huyện Ba Vì xác định chủ tài khoản facebook nói trên là P.T. Công an huyện Ba Vì đã lập biên bản và xử phạt hành chính T. với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi trên.

Ngày 8-2, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã triệu tập N.X.Đ (trú tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về thuốc đặc trị virus Corona. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện tài khoản facebook cá nhân của N.Đ đăng tải nội dung: “Tin nóng: Việt Nam đã có thuốc đặc trị virus corona trước cả Trung Quốc: Vắc xin ketamin. Khi được đưa vào cơ thể qua đường mũi, karatemin sẽ tạo ra một lớp ma trận bao bọc bảo vệ khoang miệng và mũi… Dự là trong vòng 3 ngày tới Việt Nam sẽ từ thiện khoảng 10 tấn sang Trung Quốc, nhằm giúp đỡ họ ngăn chặn đại dịch”.

Ngay sau đó, Công an thị xã Sơn Tây đã xác minh nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập N.X.Đ đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận việc đăng tin bịa đặt, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt 6,25 triệu đồng đối với N.X.Đ.

Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội

Ngoài ra, ngày 3-2-2020, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cũng đã ra xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Quý T (SN 1990, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai) vì tung tin có bệnh nhân nhiễm virus Corona đang điều trị tại Bệnh viện huyện Thạch Thất gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân.

Ngoài các trường hợp bị xử phạt, các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định. Công an thành phố cũng đề nghị người dân thận trọng trước việc tiếp nhận thông tin, không lan truyền các nội dung không có căn cứ, gây hoang mang dư luận.