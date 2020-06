Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyên mạo danh cơ quan tố tụng để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

07:26 26/06/2020 0 Vân Khuê

ANTD.VN - Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại.