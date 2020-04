Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ cướp manh động ở Sóc Sơn

Trung tướng Lương Tam Quang -Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Tô Ân Xô- Chánh văn phòng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Phó Giám đốc CATP dự, chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã thông báo nội dung vụ án và quá trình bắt giữ đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 20-4, CATP Hà Nội nhận được tin báo tại Chi nhánh ngân hàng Techcombank, ở tổ 7, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có 1 đối tượng nam giới sử dụng súng cướp tài sản.

Toàn cảnh buổi họp báo của Công an Hà Nội

Diễn biến vụ việc như sau: Khoảng 15h10 ngày 20-4, một đối tượng nam giới, khoảng 25-35 tuổi, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính đen, đeo găng tay, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen, gắn BKS: 11B1- 214.47 đi đến Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn, địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, để xe máy trên vỉa hè trước của Ngân hàng rồi đi bộ vào ngân hàng.

Đối tượng đã sử dụng súng bắn 1 phát đe dọa định cướp tiền nhưng nhân viên ngân hàng đã kịp thời bấm chuông báo động nên đối tượng không cướp được tiền, bỏ chạy ra ngoài. Bị bảo vệ ngân hàng ngăn cản, đối tượng bắn tiếp phát thứ 2 vào bảo vệ , rồi điều khiển xe máy bỏ chạy theo đường Quốc lộ 3 hướng đi Thái Nguyên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn loại K59... May mắn không bị thiệt hại về người và tài sản. Qua rà soát qua kiểm tra BKS 11B1-21447, xác định đây là biển số xe tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra năm 2018 tại thành phố Bắc Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo, đồng chí Giám đốc CATP đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng-Phó giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng điều tra; đồng thời Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh, thành phố giáp ranh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh... phối hợp với mục tiêu truy bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, ổn định tình hình trên địa bàn.

Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, không được để thương vong cho người dân.

Tối 21/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại khu vực cống nước phía sau Khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang 01 cặp vải dù màu đen bên trong có nhiều vật dụng, gồm: 1 BKS: 11B1- 21447; 01 mũ lưỡi trai hiệu Gucci, 01 khẩu trang y tế; 01 đôi găng tay cao su y tế; 01 kính màu đen; 01 viên đạn; 01 chìa khóa xe máy Honda và nhiều vật dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/4/2020,Cơ quan CSĐT Công an Thành phố ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ của Công an Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang, đến 23h ngày 23/4/2020, lực lượng Công an đã phát hiện và triệu tập đối tượng Chu Đức Chính (SN: 2003; ĐKHKTT và chỗ ở: thôn Ngọc Ninh, xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang, nghề nghiệp: tự do; TATS: không) đang cất giấu chiếc xe máy Yamaha Sirius của đối tượng gây án.

Khai thác nhanh đối tượng Chính, lực lượng Công an tiếp tục triệu tập đối tượng Giáp Ngọc Ninh (SN: 1993; ĐKHKTT và chỗ ở: thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang, nghề nghiệp: Tự do; TATS: 01 tiền sự ngày 18/2/2020, CAH Hiệp Hòa, Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác) là đối tượng sử dụng xe máy chở đối tượng gây án từ Khu công nghiệp Hòa Phú để bỏ trốn.

Ngày 24/4/2020, Công an Thành phố Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Đức Chính, Giáp Ngọc Ninh về hành vi: Che giấu tội phạm. Đồng thời, qua công tác rà soát, Cơ quan CSĐT CATP đã xác định được trước khi gây án đối tượng đã đi xe máy từ khu vực thành phố Bắc Ninh về thị trấn Sóc Sơn để gây án.

Thông qua đấu tranh với các đối tượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/4/2020, Công an Thành phố đã xác định đối tượng gây án là Trần Hữu Trung (SN 1991; HKTT: Tổ 33, Khu 5, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh; trú tại: P707 CT3 Chung cư Cát Tường Eco, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; TATS: 01 tiền án về tội Cố ý gây thương tích năm 2009, TAND thành phố Uông Bí xử 18 tháng tù treo; hiện đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 12 ngày 22/4/2016 của Cơ quan CSĐT- CATP Uông Bí về tội Cố ý gây thương tích).

Xác định đối tượng manh động, đã có tiền án, đang bị truy nã, hoạt động và di chuyển trên nhiều tỉnh thành, có trang bị vũ khí nóng; Công an Thành phố báo cáo đề nghị cục Cảnh sát hình sự phối hợp và Công an các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang... vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan để truy bắt đối tượng Trung trong thời gian sớm nhất.

Qua trao đổi thông tin và được sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, lực lượng Công an đã phát hiện và nắm chắc các quan hệ của Trung nhất là tại khu vực tỉnh Quảng Ninh. Biết lực lượng Công an đang truy bắt gắt gao, các mối quan hệ đều đã bị Cơ quan Công an phong tỏa, triệu tập; các mũi truy bắt của lực lượng công an đã áp sát, đối tượng Trung đã xin ra đầu thú.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Hữu Trung đã khai nhận do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Khoảng 13h20' ngày 20/4/2020, Trung đi từ nơi ở tại Bắc Ninh bằng xe máy và mang theo khẩu súng K59 với mục đích tìm Ngân hàng có sơ hở để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 14h30, khi đi đến khu vực thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Trung đã quan sát và nảy sinh ý định cướp Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn. Khi cách Ngân hàng khoảng 3km, Trung dừng xe, tháo BKS: 29L1- 469.22 thay bằng BKS: 11B1- 214.47 được chuẩn bị trước. Đến nơi, đối tượng sử dụng súng bắn 2 lần nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản nhưng bất thành. Sau khi gây án, đối tượng Trung lái xe bỏ chạy theo tuyến QL3 hướng lên Thái Nguyên.

Khi Trung chạy về gần đến địa bàn xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang thì nghi có xe ô tô phía sau đuổi theo nên Trung đã điều khiển xe chạy về khu vực để Cẩm Hoàng, thuộc xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang rồi rẽ vào Khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Khi vào sâu trong Khu công nghiệp; đối tượng gọi điện thoại cho Giáp Ngọc Ninh nhờ tìm một người nữa cùng đi đến phía sau Khu công nghiệp Hòa Phú có việc gấp.

Ninh gọi điện rủ Chu Đức Chính đến Khu công nghiệp Hòa Phú gặp Trung. Khi đến nơi, Trung kể cho Chính và Ninh biết mình vừa sử dụng súng để cướp Ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn nhưng không thành và bị một xe ô tô truy đuổi. Tại đây, Trung đổi lại BKS xe máy Sirius, thay quần áo, cho các vật dụng sử dụng đi cướp (quần áo, khẩu trang, kính ...) vào trong chiếc cặp đen rồi ném chiếc cặp xuống cống thoát nước phía sau Khu công nghiệp. Sau đó, Chính mang xe máy Sirius của Trung về nhà cất giấu, còn Ninh chở Trung sang thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang để bỏ trốn.

Vụ án đang được CQĐT CATP Hà Nội điều tra mở rộng.