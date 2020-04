Công an Hà Nội - Sở GTVT: triển khai 30 điểm chốt giám sát thực hiện cách ly xã hội

ANTD.VN - Bắt đầu từ 18h ngày 1-4-2020, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Sở Giao thông vận tải triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.

Ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid- 19; đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố cũng ban hành Chỉ thị số 05 chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Một điểm chốt được triển khai ngay trong tối 1-4, tại khu vực giáp ranh Hà Nội - Phú Thọ

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố; từ 18h ngày 1-4, Công an Thành phố phối hợp Sở Giao thông vận tải triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.

Theo đó, các lực lượng sẽ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Phối hợp Sở y tế tổ chức xét nghiệm nhanh Covid- 19; kiểm tra, dừng hoạt động xe bus, taxi, xe ôm, xe công nghệ, xe khách liên tỉnh; bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định.

CATP Hà Nội kêu gọi người dân chung tay phối hợp, giúp đỡ lực lượng chức năng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố chủ động cách ly xã hội; không đưa tin, bình luận mang tính suy diễn gây hoang mang dư luận xã hội.

Mọi hành vi cố tình vi phạm, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 240 Bộ luật hình sự, và Công văn số 45/TANDTC- PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Khi phát hiện các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời thông báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua trang Facbook Công an Thành phố để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an Hà Nội đã và đang triển khai quyết liệt chỉ đạo "rà từng ngõ, gõ từng nhà...", để phòng chống dịch Covid-19

Trước đó, với sự chủ động trong công tác phòng chống dịch và thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 948 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch Covid – 19 chưa qua cách ly; ngày 21/3/2020, Công an Thành phố đã ban hành Công văn 2481 chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trong Công an Thành phố phải tập trung rà soát, lập danh sách hàng nghìn người nhập cảnh vào Hà Nội từ ngày 7-3-2020 theo đúng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tham mưu cơ quan y tế các biện pháp theo dõi, giám sát sức khỏe; hạn chế tới mức thấp nhất sự lây nhiễm bệnh trong cộng đồng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự đời sống xã hội và tập trung xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tung tin sai sự thật, đầu cơ găm hàng để trục lợi gây hoang mang, bức xúc dư luận nhân dân; chủ động bảo vệ sức khỏe CBCS trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng thời, Công an Thành phố cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; giúp đỡ, phối hợp lực lượng Công an trong khai báo nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng đặc biệt là những người nhập cảnh từ nước ngoài về từ ngày 7-3-2020…