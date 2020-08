Công an Hà Nội lật tẩy các thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

Qua công tác điều tra, khám phá các vụ án phạm tội về ma túy, các đơn vị Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều loại ma túy và một số thủ đoạn mới của tội phạm trên địa bàn.

Các loại ma túy mới, ngụy trang dưới nhiều hình thức

Ngày 23-12-2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh chất bột màu nâu, khối lượng 147,54 gam với thành phần THC và 32 bánh quy chứa cần sa, cùng nhiều đồ vật, dụng cụ để làm bánh chứa chất cần sa.

Đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương

Tiếp đó, ngày 7-6-2020, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện và bắt giữ Nguyễn Trần Tuấn Phương (SN 2001, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) là sinh viên Khoa công nghệ sinh học - Đại học Bách Khoa, Hà Nội đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 túi nilon màu trắng bên trong chứa nhiều cây nấm khô, được gọi là “nấm thức thần”. Đây là loại cây chứa chất ma túy gây ảo thị và loạn thần.

Loại nấm ma túy mới

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, lực lượng chức năng thu giữ 1 thùng nhựa, 2 xi lanh chứa bào tử nấm đã sử dụng hết, 1 túi gạo lứt, xơ dừa... dùng vào việc trồng nấm. Qua phân tích, lực lượng công an xác định 26,458 gam nấm khô đều có chất ma túy loại Psilocine.

Ngày 6-6-2020, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Phùng về việc một em học sinh của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng, nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đan Phượng sau khi sử dụng 1 điếu thuốc lá đầu lọc do Nguyễn Thị Hà (SN 1993, ở huyện Đan Phượng) cung cấp.

Cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Hà để xác minh làm rõ và đối tượng giao nộp 28 điếu thuốc lá đầu lọc đựng trong 5 hộp giấy, bên ngoài hộp in chữa Dominix. Tiến hành giám định, cơ quan công an xác định là thảo mộc khô dạng sợi màu vàng, bên trong điếu thuốc đầu lọc thu giữ đều có chất ma túy loại 5F - MDMB - PICA.

Ngày 12-6, tại Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế miền Bắc - Công ty vận chuyển và kho vận thuộc xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Đội kiểm soát phòng, chống ma túy và Đội thủ tục hàng hóa xuất - nhập khẩu số 2, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính đối với Van Der Merwe Pieter Schalk (SN 1988, quốc tịch Nam Phi), thu giữ nhiều túi nilon chứa chất bột nghi ma túy.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định chất bột trong túi nilon là ma túy loại N-Ethylhexedrone. Ngoài ra còn một số chất có tính năng, tác dụng như chất ma túy, nhưng chưa có trong danh mục chất ma túy tại Việt Nam.

Chủ động phát hiện, đấu tranh phòng ngừa

Trên đây là một số vụ án ma túy được Công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ. Các đối tượng đã bằng nhiều cách từ tự điều chế, đến nhập lậu từ nước ngoài về trong nước các loại chất ma túy mới. Các chất ma túy này được ngụy trang nhiều hình thức từ nấm, bánh quy, bánh ngọt... rất khó phát hiện bằng mắt thường, gây khó khăn cho công tác điều tra khám phá.

Chủ động phát hiện, đấu tranh phòng ngừa hiệu quả tội phạm ma túy, liên quan đến phương thức, thủ đoạn tội phạm mới và các chất ma túy mới được phát hiện trên địa bàn, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Cụ thể, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban - ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, các dấu hiệu nhận biết về việc trồng cây có chứa chất ma túy, chế biến sản xuất trái phép chất ma túy bằng nhiều hình thức tuyên truyền trên loa phát thanh, dán pano hình ảnh để phân biệt cây cần sa, đặt hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, thông qua công tác quản lý địa bàn để phát hiện các đối tượng sử dụng nhà riêng, nhà trọ, đất hoang trồng, chế biến các thành phẩm có chất ma túy.