Công an Hà Nội khởi tố 4 vụ, 48 đối tượng tụ tập đua xe

ANTD.VN - Ngày 15-5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố 4 vụ, 48 đối tượng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, trong thời gian qua, lợi dụng việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, một số đối tượng đã tụ tập, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận. Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng tăng cường phòng, chống các hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm.

Nhóm thanh niên đua xe trái phép

Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận, huyện, thị xã đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong đó đã khởi tố hình sự 4 vụ, 48 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng đua xe bị khởi tố

Đáng chú ý, ngày 16-4, Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ 11 đối tượng có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, bốc đầu xe... gây mất trật tự công cộng tại đường Cienco 5. Tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Cũng trong ngày 16-4, Công an huyện Đông Anh phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy tại các tuyến đường Cao Lỗ, đường liên xã Uy Nỗ - Cổ Loa và chợ Trung tâm thị trấn Đông Anh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Gần đây, ngày 6-5, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã mở phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong nhóm đua xe trái phép quanh hồ Gươm về tội gây rối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo tụ tập đua xe, bốc đầu xe trong thời gian giãn cách xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và vi phạm các quy định liên quan phòng chống Covid-19, cần có bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe đồng thời làm gương cho những người khác.

Không chỉ tập trung đua xe, nhiều trường hợp đã thể hiện mình bằng cách “biểu diễn” khả năng điều khiển xe máy bằng một bánh và đăng tải lên facebook để khoe chiến tích. Chỉ riêng trong tháng 5, CATP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 tài khoản facebook có hành vi đăng tải hình ảnh, clip không đội mũ bao hiểm, bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.

CATP Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là các bậc phụ huynh cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho con em nhận thức rõ hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, gây rối trật tự trên đường phố không những là hành vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.

CATP sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng tụ tập đua xe trái phép. Đồng thời tiếp nhận hình ảnh vi phạm do các tổ chức cá nhân cung cấp để làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm.