Cơ quan điều tra làm việc với tài xế container vụ 2 phụ nữ tử vong

ANTD.VN - Chiều 9-5, chỉ huy đội Điều tra tổng hợp – Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang làm việc với tài xế xe container trong vụ va chạm khiến 2 phụ nữ tử vong.

Khoảng 11h ngày 9-5, tại đoạn đường nối giữa quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Gia Lâm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Quá trình điều khiển xe máy, 2 phụ nữ (được xác định là mẹ con, và tạm trú gần nơi xảy ra sự việc) đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS Hải Phòng, dẫn đến ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Sauk hi xảy ra tai nạn, tài xế xe container đầu kéo rời khỏi hiện trường, rồi chiều cùng ngày đã đến cơ quan Công an trình diện. Vụ việc đã được đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Gia Lâm tiếp nhận để tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân, xử lý theo quy định.