Cơ quan Công an thông tin vụ người đàn ông tử vong trên ô tô tang lễ

Trao đổi với PV ANTĐ sáng 21-1, đại diện Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: bước đầu, cơ quan Công an nhận định người đàn ông tử vong trên xe ô tô tang lễ là do bệnh lý.

Trước đó, sáng 20-1, người dân phát hiện chiếc xe ô tô tang lễ loại 29 chỗ mang BKS: 29B-084... đỗ rất lâu bên lề đường, trên phố Đào Tấn (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình).

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đến gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông bất động trên ghế lái. Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an khẩn trương đến hiện trường, làm rõ xe ô tô trên của 1 Công ty cổ phần. Nạn nhân cũng là lái xe, danh tính là anh P.P.L (40 tuổi, trú tại quận Ba Đình). Theo trình báo của gia đình nạn nhân, anh L. có tiền sử bệnh lý tiểu đường. Kết quả giám định, pháp y bước đầu xác định không có dấu vết tác động ngoại lực trên thi thể anh L.