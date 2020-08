Cơ quan Công an điều tra vụ 2 phụ nữ bị hành hung ở khu công nghiệp Quang Minh

ANTD.VN - Ngày 12-8, đại diện Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 người phụ nữ bị hành hung, xảy ra tại khu vực Công ty TNHH Vạn Thịnh Lâm (Khu Công nghiệp Quang Minh II, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh).

Công an huyện Mê Linh đang điều tra, xử lý vụ việc xảy ra chiều 10-8

Hồ sơ ban đầu được Công an huyện Mê Linh tiếp nhận cho thấy, khoảng 16h30 ngày 10- 8, một người đàn ông (về sau được xác định tên là Nguyễn Văn Tứ - SN 1975, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) đã có hành vi ẩu đả chị P.H.Y (SN 1984) và P.H.N (SN 1986), cùng trú ở huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Hậu quả chị Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, qua chụp chiếu kết quả bị "gãy 1 xương sườn số 7, xẹp phổi do tổn thương nhu môi, tràn dịch màng phổi"; còn chị Nhung bị tổn thương phần mặt, phần đầu và phần cổ.

Theo tường trình, thời điểm trên, chị Y. và chị N. đến làm việc liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty CP CDA Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Phát triển dược liệu DTA Group tại nhà xưởng của Công ty TNHH Vạn Thịnh Lâm.

Quá trình này, Nguyễn Văn Tứ bất ngờ xông vào nơi chị N. đang đứng nghe điện thoại, hỏi tên và hành hung, mặc dù hai bên không biết nhau và cũng không có mâu thuẫn. Thấy vậy, chị Y. đã xông vào can ngăn, nhưng tiếp tục bị Tứ hành hung. Sự việc chỉ dừng lại khi Tứ bị một số người can ngăn.

"Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Mê Linh đã phối hợp với Công an xã Kim Hoa đến hiện trường điều tra, xác minh và thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để giải quyết theo quy định", chỉ huy Công an huyện Mê Linh thông tin với PV ANTĐ.