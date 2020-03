Cơ quan Công an bác tin đồn bắt cóc trẻ em ở huyện Quốc Oai

Thông tin với PV Báo ANTĐ, chỉ huy Công an huyện Quốc Oai cho biết, quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện đã xác minh làm rõ động cơ, mục đích của nam thanh niên có biểu hiện lạ tại thôn Bái Ngoại xảy ra vào chiều tối ngày 9-3.

Cụ thể, người này quê Thanh Hóa, đang làm công nhân ở Hà Nội. Nam thanh niên và bé gái 12 tuổi có quan hệ quen biết qua mạng xã hội từ trước. Ngày 9-3, người này đến thông Bái Ngoại chơi và gặp bé gái nói chuyện. Người dân ở khu vực cho rằng nam thanh niên có hành vi bắt cóc nên đã giữ và thông báo đến cơ quan Công an.

Chỉ huy Công an huyện Quốc Oai khẳng định không có việc "bắt cóc trẻ em" như một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Người dân tập trung "vây" nam thanh niên lạ mặt

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 9-3, trên địa bàn thôn Bái Ngoại, xã Liệp Tuyết xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện lạ. Người dân nghi ngờ cho rằng người này đang có ý định bắt cóc một bé gái nên đã giữ lại.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Liệp Tuyết đã có mặt, đưa nam thanh niên này vào một nhà dân tránh để xảy ra sự việc quá khích, đồng thời báo cáo sự việc về Công an huyện Quốc Oai.

Lập tức, tổ công tác Công an huyện đến hiện trương, phối hợp với Công an xã Liệp Tuyết một mặt khuyên can người dân không có hành động quá khích, đồng thời đưa nam thanh niên về trụ sở Công an huyện.

Công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý việc một số cá nhân thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân.