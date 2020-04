[CLIP] Vứt xe, bỏ chạy khi thấy CSCĐ, đối tượng giấu ma túy bị quật ngã

Đêm 22-4-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Phạm Ngọc Bính làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Quốc Oai theo kế hoạch.



Tới 22h5', ở khu vực thôn 1 (xã Cộng Hòa), tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên ngồi trên xe máy ở ven đường có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng bỏ chạy khỏi xe máy đã bị Cảnh sát Cơ động khống chế kịp thời

Vừa thấy tổ CSCĐ, nam thanh niên ngồi ở vị trí lái vội nhảy xuống đất, bỏ chạy. Trong khi đó, đối tượng còn lại phóng xe chạy.

Lập tức, tổ CSCĐ tiến hành truy đuổi nam thanh niên chạy bộ có nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khoảng 30m, đối tượng này đã bị CSCĐ quật ngã xuống đất, khống chế.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện nam thanh niên trên nắm chặt một túi nilon trong lòng bàn tay phải. Trong túi này có 2 túi nilon khác đựng các tinh thể màu trắng, cùng 2 viên nén hình tam giác, màu hồng.

Các loại ma túy mà đối tượng nắm trong lòng bàn tay

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ chất trong các gói nilon là ma túy, do anh ta mua với số tiền 1 triệu đồng. Danh tính của nam thanh niên này được làm rõ là Hoàng Quốc Triệu (SN 1994; trú tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Khi 2 đối tượng bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau, chúng tôi lập tức nhận định đối tượng chạy bộ có nhiều dấu hiệu bất thường hơn, do anh ta luôn nắm chặt tay khi chạy. Vì vậy, toàn bộ tổ công tác đã truy đuổi, quyết không cho đối tượng chạy thoát, cũng như không có cơ hội phi tang ma túy".



Đối tượng thừa nhận số ma túy mà anh ta tàng trữ được mua với số tiền 1 triệu đồng

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAH Quốc Oai để xử lý theo quy định của pháp luật.