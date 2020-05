[CLIP] Thả ma túy khi bị CSCĐ kiểm tra, các đối tượng tìm cách quanh co, chối tội

ANTD.VN - Trong đêm mưa gió, khi bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) kiểm tra, đối tượng ngồi giữa trên chiếc xe máy "kẹp 3" đã lén thả gói ma túy xuống đất. Sau đó, các đối tượng liên tục quanh co, tìm cách chối tội. Song với sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng phi tang ma túy đã phải thừa nhận hành vi phạm pháp.

Đêm ngày 25, rạng sáng 26-5, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Phạm Văn Toán làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hà Đông theo kế hoạch.



Tới 23h30, tại khu vực đường Trần Phú (phường Mộ Lao), tổ công tác phát hiện 3 nam thanh niên đi trên 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra. Lúc này, trời mưa rất to, nên đối tượng ở giữa đã lén thả một gói giấy bạc xuống đường.

Lợi dụng thời tiết mưa gió, đối tượng đã thả gói heroin xuống đường, song không thoát

Lập tức, cán bộ CSCĐ áp sát, yêu cầu đối tượng trên chấp hành việc nhặt gói giấy lên, song người này quanh co, viện đủ lý do trì hoãn. Các đối tượng trên xe máy cũng tỏ thái độ ngoan cố.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã ghi nhận toàn bộ chi tiết tại hiện trường, và đấu tranh với từng người. Sau đó, đối tượng gói giấy bạc đã phải thừa nhận rằng, đó là gói đựng heroin của anh ta.

Tổ Cảnh sát Cơ động kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng phi tang ma túy

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Lương Văn Dũng (SN 1994; trú tại xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Hai người đi cùng Dũng đều là đồng hương của người này, và cùng làm nghề xây dựng tự do.

Dù thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Dũng vẫn tỏ ra rất quanh co. Đối tượng này liên tục thay đổi lời khai, lúc thì nói rằng "do bạn cho", lúc lại trình bày "mua của người không quen biết". Dũng cũng ngỏ lời xin tổ công tác bỏ qua với lý do "con còn nhỏ" (?!).

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Đối tượng thừa nhận rằng, anh ta không nghĩ sẽ bị cảnh sát phát hiện hành vi phạm pháp, vì người này di chuyển buổi đêm, trong thời tiết mưa rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy những dấu hiệu bất thường, qua đó kịp thời phát hiện".



Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Mộ Lao để xử lý theo quy định của pháp luật.