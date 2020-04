[CLIP] Tâm sự 'xé lòng' của mẹ già bị con trai ngáo đá đánh chửi dã man

ANTD.VN - Trưa 30-3-2020, các lực lượng CATP Hà Nội (gồm Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát Cơ động đặc nhiệm và Công an quận Hai Bà Trưng) đã ập vào khống chế đối tượng ngáo đá cố thủ tại phố Trần Xuân Soạn (phường Phạm Đình Hổ). Trước đó, đối tượng này đã đánh, chửi mẹ đẻ dã man, khiến người phụ nữ đáng thương buộc phải cầu cứu sự trợ giúp của cảnh sát.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, tối ngày 29-3-2020, CATP Hà Nội nhận tin báo về việc đối tượng dùng ma túy đá có biểu hiện bất thường, la hét, đập phá và dùng dao đe dọa người xung quanh. Đối tượng này là Nguyễn Ngọc Quang (SN 1974; có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích; trú tại ngõ 4, phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng).

Bà Mai đã bị đứa con trai lên cơn ngáo đá mắng chửi và hành hung nguy hiểm

Điều đáng nói là nạn nhân đầu tiên bị Quang đe dọa và đánh đập lại chính là mẹ đẻ của y (bà Mai). Chia sẻ với PV Báo ANTĐ, người phụ nữ đáng thương nói rằng, vào sáng 29-3, sau khi bà nấu cơm và bày ra mâm thì đối tượng Quang xuống và gây sự.

"Từ tối hôm trước, nó đã dùng ma túy. Tới sáng hôm sau, nó lên cơn, gọi tôi là 'con mụ này', rồi dùng tay đập vào đầu tôi. Nên tôi phải bỏ chạy ra đường. Nó tiếp tục đuổi theo khiến tôi phải chạy tiếp sang đường bên kia", bà Mai kể.

Để đối phó với đối tượng ngáo đá cố thủ, đặc biệt manh động, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của CATP Hà Nội đã được triển khai

Đến chiều 29-3, chờ cho con trai đi ngủ, thấy tình hình dịu xuống nên bà Mai lén về nhà để nghỉ. Khoảng 16h, người phụ nữ lén dậy rửa bát thì tên Quang tỉnh dậy, và lại tiếp tục đuổi đánh mẹ ruột. Nguy hiểm hơn, đối tượng ngáo đá còn dùng dao và gậy để ném vào bà Mai, khiến bà phải chạy trốn sang ngõ bên cạnh. Đối tượng Quang sau đó lại ngồi mài dao để đe dọa những người xung quanh. Trước tình hình đó, bà Mai đã phải gọi điện cầu cứu sự trợ giúp của cảnh sát.

Dưới đây là video clip ghi lại lời kể của người mẹ đáng thương, bị con trai ngáo đá đánh chửi dã man:

Ngay sau khi nhận tin báo, CAQ Hai Bà Trưng, Công an phường Phạm Đình Hổ phối hợp với Đội Đặc nhiệm (Phòng CSHS) và Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ) của CATP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, thuyết phục đối tượng, song người này tỏ ra ngoan cố, manh động.



Quá trình vây bắt đối tượng manh động diễn ra cực kỳ căng thẳng

Do địa hình chật hẹp, trời tối, công an đã cắt cử lực lượng giám sát chặt chẽ, chờ tới trưa hôm sau để triển khai các phương án trấn áp an toàn, đảm bảo.

Đến trưa 30-3, sau một thời gian kiên trì thuyết phục, đối tượng vẫn rất ngoan cố, không chịu hợp tác và cố thủ trong phòng, đe dọa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và tự sát. Lúc 12h, cảnh sát đã ập vào khống chế Nguyễn Ngọc Quang, đưa đối tượng ra ngoài.

Vụ việc nói trên tiếp tục là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về tác hại của ma túy đá nói riêng, và các loại ma túy khác nói chung, tới sức khỏe tâm thần và thể chất. Đối tượng sử dụng ma túy đá có thể lên cơn "ngáo", không phân biệt được phải trái, đúng sai, và sẵn sàng gây hại cho chính những người thân xung quanh.