[CLIP] 'Nữ quái' vờ tranh cãi, to tiếng với Cảnh sát 141 hòng phi tang ma túy

ANTD.VN - Khi bị Cảnh sát 141 dừng xe, "nữ quái" 51 tuổi đã bỏ chiếc xe máy Vespa giữa đường, tranh cãi to tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, một cán bộ của tổ Y24/141 phải dắt xe đối tượng vào chốt. Tại đây, cảnh sát phát hiện hành vi giấu gói ma túy đá của "nữ quái", và tất cả phản ứng trước đó đều là "bài" đối phó.

Chiều 1-7-2020, tổ công tác Y24/141 CAHN do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng).



Đến 15h10, tổ công tác phát hiện 1 người phụ nữ đi xe máy Vespa có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đã có 3 tiền án nên "nữ quái" rất lì lợm, lắm "chiêu trò"

Khi vừa dừng xe, đối tượng nữ nói trên bất ngờ vùng vằng, to tiếng tranh cãi với cán bộ của tổ Y24/141 về lý do dừng xe của chị ta. Sau đó, người này bỏ xe máy giữa đường, đi bộ vào chốt 141, khiến một cảnh sát phải trực tiếp ra đưa xe vào.

Tại chốt 141, người phụ nữ trên được yêu cầu rút từng món đồ trong chiếc túi đeo ra để cảnh sát kiểm tra. Khi gần hết đồ, cảnh sát phát hiện đối tượng nắm chặt một gói nilon đựng tinh thể màu trắng ở tay phải, có ý định phi tang. Lập tức, cán bộ của tổ Y24/141 áp sát, khống chế.

Nắm chặt gói ma túy trong tay, đối tượng định tìm cách phi tang ngay tại chốt 141

Đấu tranh tại chỗ, người phụ nữ đã phải thừa nhận gói nilon của bà ta chứa ma túy đá. Danh tính của người này được làm rõ là Lê Tuyết Lan (SN 1969; trú tại số 91 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lan là đối tượng đã có 3 tiền án.

Khi đặt gói nilon trên lên cân tham khảo, kết quả trả về khoảng 2,5 gr.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Thiếu tá Tạ Xuân Hậu cho biết: "Do có nhiều tiền án nên đối tượng nữ lì lợm, nhiều chiêu trò khi bị lực lượng làm nhiệm vụ chặn dừng. Chị ta nại lý do bản thân nhiều tuổi, không vi phạm giao thông, từ đó to tiếng với cảnh sát. Thực chất đây là toan tính gây ức chế, đánh lạc hướng cảnh sát của đối tượng, hòng tìm cơ hội phi tang ma túy. Chúng tôi đã bám rất sát, không cho thị có bất kỳ cơ hội nào".



Sau khi làm rõ, tổ Y24/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Phố Huế để xử lý theo quy định của pháp luật.