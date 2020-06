[CLIP] 'Nữ quái' giấu ma túy khắp chỗ nhạy cảm vẫn không thể qua mắt CSCĐ

ANTD.VN - Nhét các gói ma túy đá và hồng phiến trong áo lót và quần lót, người phụ nữ tỏ thái độ đặc biệt quanh co khi bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) kiểm tra. Để làm rõ hành vi tàng trữ ma túy của "nữ quái" này, cán bộ CSCĐ đã phải kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, gồm cả động viên, để đối tượng chấp hành.

Rạng sáng 13-6-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Vũ Văn Thường làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Cầu Giấy.



Tới khoảng 1h, tại khu vực đường Võ Chí Công, tổ công tác phát hiện một cặp đôi nam - nữ đèo nhau trên xe máy và có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng nữ giấu một lượng ma túy lớn trong áo lót và quần lót

Lúc xuống xe, người phụ nữ ngồi sau tỏ thái độ không chấp hành, cho rằng chị ta là phụ nữ, không cầm lái nên "cảnh sát không được kiểm tra". Nhận thấy yếu tố bất thường, trực tiếp Thượng úy Vũ Văn Thường giải thích rõ về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, đồng thời kiên quyết yêu cầu người phụ nữ chấp hành.

Tại hiện trường, tổ CSCĐ mời một cô gái chứng kiến và hỗ trợ ghi hình quá trình kiểm tra. Sau khi nghe cán bộ CSCĐ động viên, giải thích về pháp luật, đối tượng nữ đã tự rút từ trong áo lót ra 2 gói nilon đựng các tinh thể màu trắng.

Hai gói ma túy đá mà đối tượng giao nộp lúc đầu, và khẳng định "hết rồi!"

Thừa nhận tại chỗ, người phụ nữ nói rằng, đó là 2 gói ma túy đá, do chị ta "mang đi sinh nhật". Dù vậy, đối tượng này vẫn tiếp tục thể hiện thái độ quanh co, khi liên tục xin cảnh sát bỏ qua, với lý do "vì em là thanh niên" (?!).

Sau đó, đối tượng nữ khẳng định "đã hết" ma túy. Tuy nhiên, khi tổ CSCĐ tiếp tục đấu tranh, "nữ quái" này lại thừa nhận rằng, chị ta vẫn còn giấu 1 bọc ma túy khác trong... quần lót. Người này đã rút bọc nilon ra giao nộp.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát ghi nhận bọc nilon trên chứa 2 túi nilon khác, trong đó, một túi đựng đầy ma túy đá, túi còn lại chứa 100 viên hồng phiến, cùng 2 viên nén màu xanh.

Cận cảnh chi tiết các gói ma túy mà "nữ quái" giấu trong người

Danh tính của đối tượng nữ được làm rõ là Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1976; tạm trú tại số 1, ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân; thường trú tại số 10, ngõ 315 phố Khương Trung, quận Thanh Xuân). Đối tượng nam đi cùng Hương có tên là Nguyễn N (SN 1987), đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả giám định sau đó cho biết, các gói ma túy đá, hồng phiến (gọi chung là ma túy tổng hợp) mà đối tượng Hương tàng trữ có tổng khối lượng khoảng 34,5 gr.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Đối tượng nữ giấu ma túy ở các vị trí nhạy cảm và tỏ ra rất quanh co, tìm cách đối phó với cảnh sát. Chúng tôi đã nắm bắt từng chi tiết, biểu hiện của đối tượng, rồi kết hợp vận động, thuyết phục để chị ta chấp hành".



Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Nghĩa Đô để xử lý theo quy định của pháp luật.