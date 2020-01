[CLIP] Nồng độ cồn 'cao vọt', người đàn ông vẫn nói 'uống 1 chén', không ký biên bản

ANTD.VN - Ngày 30-1-2020 (tức mồng 6 Tết Canh Tý 2020) đánh dấu ngày đầu tiên trở lại nhịp công việc bình thường sau kỳ nghỉ tết kéo dài. Dù vậy, những người điều khiển phương tiện bị chốt 141 chặn dừng kiểm tra vẫn nại ra nhiều lý do khó chấp nhận, khi họ bị phát hiện có nồng độ cồn trong cơ thể. PV Báo ANTĐ đã ghi nhận một trường hợp đặc trưng tại chốt 141 của tổ Y4 vào tối 30-1-2020.

Tối 30-1-2020, tổ công tác Y4/141 của CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Tuấn Anh (Đội phó Đội CSGT số 4, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba Thanh Nhàn - Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng).



Khoảng 22h, tổ công tác phát hiện một cặp đôi nam nữ đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Ở thời điểm bị chặn dừng, người ngồi phía sau xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Ở thời điểm bị kiểm tra, người điều khiển xe máy có nồng độ cồn cao, không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào và... xin tha (?!)

Trong quá trình kiểm tra tại chốt 141, cán bộ của tổ Y4/141 đề nghị đo nồng độ cồn đối với lái xe, do phát hiện người này có dấu hiệu sử dụng rượu/bia trước đó. Tuy nhiên, lái xe này liên tục nại ra nhiều lý do gây khó khăn cho quá trình kiểm tra nồng độ cồn, như "tôi chỉ uống đúng 1 chén" (nhằm xin bỏ qua), "tôi có biết uống bia, rượu gì đâu", "nhà ngay gần đây", "nhà có chuyện nên mới uống", "mới Tết ra"...

Tới khi cảnh sát đưa máy kiểm tra ra, người đàn ông trên vẫn liên tục gây khó dễ, không thổi đúng yêu cầu để trả kết quả (dù việc thổi rất đơn giản và đã được cán bộ công an làm mẫu). Sau cùng, qua gần 10 phút làm việc, lái xe mới thổi ra kết quả nồng độ cồn 0,698 mg/lít khí thở. Đây là mức nồng độ cao hơn mức tối đa quy định trong NĐ 100/2019 (0,4 mg/l), ứng với mức xử phạt 6-8 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Danh tính của lái xe máy trên được làm rõ là Nguyễn L.H (SN 1965, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng). Điều đáng nói là sau khi ký vào phiếu đo nồng độ cồn, thì ông H tiếp tục quanh co, xin bỏ qua, và đã bỏ đi, không chịu ký vào biên bản xử phạt.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:



Trung tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Đây là một trường hợp điển hình cho thấy những khó khăn mà lực lượng làm nhiệm vụ phải đối mặt khi xử lý các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn. Quá trình thuyết phục, yêu cầu kéo dài, do người vi phạm nại ra rất nhiều lý do quanh co nhằm xin bỏ qua, rồi lại không chấp hành ký vào biên bản. Dù vậy, chúng tôi kiên quyết xử lý để duy trì tính tôn nghiệm của pháp luật".



Cũng trong ca làm nhiệm vụ nói trên, tổ Y4/141 còn xử phạt một trường hợp điều khiển xe máy khác có mức nồng độ cồn 0,25 mg/l.