[CLIP] Người phụ nữ đi xe Audi phản ứng dị thường khi lộ bọc ma túy tại chốt 141

Tối 28-3-2020, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Lê Mạnh Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Liễu Giai - Đội Cấn (quận Ba Đình).



Tới 22h, tổ công tác phát hiện một xe ô tô hiệu Audi phóng nhanh, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Lúc này, trên xe có một đôi nam nữ.

Chiếc xe Audi chở đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn, bị tổ Y2/141 chặn dừng

Khi vừa xuống xe, người phụ nữ đã chủ động đi cách ra một đoạn, không đồng ý cho cán bộ của tổ Y2/141 kiểm tra chiếc túi xách của chị ta, với lý do "túi toàn đồ phụ nữ". Tuy nhiên, trước dấu hiệu bất thường, lực lượng làm nhiệm vụ đã giải thích cho người phụ nữ hiểu về chức năng, nhiệm vụ, đồng thời kiên quyết kiểm tra.

Khi mở túi ra, cảnh sát phát hiện một túi nilon to chứa rất nhiều viên nén màu xanh da trời, cùng một gói nilon đựng chất bột màu đỏ. Lúc này, người phụ nữ giải thích đó là "thuốc phụ nữ" giúp chị ta giảm đau, song lời nói dối này nhanh chóng bị vạch trần.

Đối tượng nữ giấu bọc ma túy đặc biệt quanh co, ngoan cố khi khai báo hành vi tàng trữ ma tuý trái phép của mình

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng nữ trên đã phải thừa nhận các viên nén mà thị giấu trong túi là ma túy tổng hợp. Danh tính của người này được làm rõ là Tống Thị Hoa Minh (SN 1983; trú tại số 39 ngõ 51 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Quá trình kiểm đếm cho thấy, gói ma túy tổng hợp của Minh có 97 viên nén.

Đáng chú ý, dù thừa nhận hành vi cất giấu ma túy, song đối tượng Minh lại đặc biệt quanh co, ngoan cố. Người này phản ứng dị thường bằng việc liên tục rên rỉ, khóc lóc, van xin... người đàn ông đi cùng ("chồng" không hôn thú) "tha" cho cô ta (?!). Đối tượng nữ trình bày rằng, cô ta "nhặt được" gói ma túy, dù không sử dụng nhưng biết đó là ma túy tổng hợp, nên "giấu chồng, cho vào túi mang về bán". Dù vậy, hành vi này bị nghi là nhằm tạo sự vô can cho người đi cùng, và sẽ tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Dưới đây là video clip cho thấy sự quanh co, ngoan cố của đối tượng nữ:

Trung tá Lê Mạnh Hưng cho biết: "Đối tượng nữ rất quanh co, ngoan cố. Chị ta nói rằng, cuộc sống khó khăn nên mới giấu chồng việc bán ma túy. Tuy nhiên, khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện hai người này mang theo một lượng lớn tiền mặt. Toàn bộ tang vật đã được kiểm đếm, niêm phong trước sự chứng kiến của họ".



Sau khi làm rõ, tổ Y2/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Liễu Giai để xử lý theo quy định của pháp luật.