[CLIP] Người đàn ông có 4 tiền án... 'kể chuyện lạ' tại chốt 141

Đêm 29-5-2020, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Lê Mạnh Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại phố Quán Thánh (quận Ba Đình).



Tới 22h50, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy Dream có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Trước đó, dù đội mũ bảo hiểm đầy đủ song khi thấy Cảnh sát 141, đối tượng này đã khựng xe, quay đầu nhìn phía sau với ý định bỏ chạy song anh ta đã bị cán bộ của tổ Y2/141 áp sát nhanh chóng.

Đối tượng đã có 4 tiền án song vẫn tiếp tục mang theo bọc thuốc lắc cỡ lớn

Tại chốt 141, người đàn ông tỏ ra bình tĩnh, chấp hành việc kiểm tra của Cảnh sát. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một gói giấy (dạng bao lì xì) trong túi quần của đối tượng, bên trong là túi nilon đựng 70 viên nén.

Lúc này, người đàn ông bắt đầu quanh co, trình bày những chi tiết khó tin. Đối tượng khai tên là Nguyễn Huy Quân (SN 1979; trú tại số 55, ngõ 105 phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Quân là đối tượng đã có 4 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Dù đã có nhiều "vết" như vậy song Quân vẫn một mực khẳng định rằng, anh ta chỉ là "shipper", nhận vận chuyển gói viên nén chứ "không biết đó là ma túy". Khi bị hỏi, Quân nói rằng "không biết thuốc lắc là gì" vì trước đây, anh ta chỉ tàng trữ... heroin (!).

Tuy nhiên, quá trình đấu tranh với những chứng cứ rõ ràng, cụ thể, Nguyễn Huy Quân đã phải nhận các viên nén mình mang theo là thuốc lắc.



Kết quả giám định cho biết, loại ma túy Quân tàng trữ là ma túy tổng hợp MDMA (thường gọi là thuốc lắc), có khối lượng 27,198 gam.

Trung tá Lê Mạnh Hưng cho biết: "Do đã có 4 tiền án nên đối tượng tỏ ra rất bình tĩnh khi bị kiểm tra tại chốt 141. Bị phát hiện gói thuốc lắc trên người, Quân vẫn đưa ra câu chuyện khó tin, khi một mực khẳng định không biết đó là gì, mình chỉ là người nhận ship. Việc các đối tượng giấu ma túy quanh co vốn không phải là chuyện lạ, do vậy, chúng tôi phải thu thập chi tiết chứng cứ chặt chẽ để đấu tranh, làm rõ".

Sau đó, tổ Y2/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Quán Thánh để xử lý theo quy định của pháp luật.