Clip: Lời khai của tên cướp dùng thuốc mê, dao nhọn khống chế hai cô gái đi xe Mercedes

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trước khi gây án anh ta lên kế hoạch đặt mua thuốc xịt mê và thuốc kích dục để làm công cụ đi cướp tài sản. Tuy nhiên do khi nhận thuốc mê anh ta thử nhưng bị mua phải thuốc giả nên không dùng.



Khi ra đến Hà Nội nắm rõ hoạt động và nơi làm việc của nạn nhân anh ta chuẩn bị áo khoác, găng tay, dao nhọn dây dù để hòng chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng trên 100 nghìn đô la Mỹ mà anh ta biết được nạn nhân đang có.

Vụ cướp manh động xảy ra vào ngày 1-6, tại địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã được CAH Chương Mỹ nhanh chóng phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội xác định và bắt kẻ gây án.

Khoảng 19h30 ngày 1-6, sau khi theo dõi và biết hai phụ nữ là chủ tài khoản nói trên, An đã rình ở bãi gửi ô tô. Khi hai nạn nhân vừa xuống dưới sảnh lấy ô tô Mercedes, bất ngờ An lao tới, giật cửa xe dùng dao nhọn khống chế điều người điều khiển phương tiện theo yêu cầu của anh ta. Rất may hai nạn nhân đã an toàn thoát khỏi tay tên cướp.