[CLIP] Giấu ma túy, kẻ chống đối bị Cảnh sát Cơ động khống chế tại chỗ

Tối 10-2-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Mạnh Hà làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra trên địa bàn quận Hoàng Mai theo kế hoạch.



Tới 22h30, trên phố Định Công Thượng, tổ CSCĐ phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, nên kiểm tra hành chính. Khi vừa thấy lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng vội thả 2 gói nilon xuống đất, song hành vi này không thoát khỏi tầm quan sát của các cán bộ CSCĐ.

Đã có 2 tiền án nên đối tượng tỏ ra quanh co, có nhiều chiêu trò đối phó

Đấu tranh tại chỗ, ban đầu, đối tượng trên tỏ ra đặc biệt quanh co, gian dối. Anh ta luôn miệng kêu "làm thợ sơn", "đang đi uống nước chứ không biết gì", rồi lại... xin tha. Quá trình kiểm tra, cảnh sát thu được 2 gói nilon chứa ma túy đá, được đối tượng bọc kín bằng băng dính và quấn vào giấy.

Hai gói ma túy đá mà đối tượng tàng trữ và bị phát hiện

Điều đáng nói là khi bị phát hiện hành vi tàng trữ ma túy, người đàn ông trên lập tức chống đối quyết liệt, vùng vẫy và la hét dữ dội, thậm chí vu khống cho lực lượng làm nhiệm vụ "lấy điện thoại" của anh ta. Trước tình huống này, tổ CSCĐ quyết định khống chế đối tượng tại chỗ. Những người dân xung quanh hiện trường cũng đều tỏ ra ủng hộ lực lượng cảnh sát.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường, cho thấy sự quanh co, chống đối của đối tượng:

Sau đó, danh tính của kẻ chống đối trên được làm rõ là Lê Ngọc Tuân (SN 1980, trú tại Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam). Tuân là đối tượng đã có 2 tiền án. Qua quá trình đấu tranh, cuối cùng, Tuân đã phải thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy đá.



Đại diện tổ công tác CSCĐ cho biết: "Do đã có 2 tiền án nên đối tượng tỏ ra đặc biệt quanh co, dùng nhiều chiêu trò để đối phó với cảnh sát. Sau khi xin bỏ qua bất thành, đối tượng quay ra la hét, vu khống, xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ, do vậy, chúng tôi đã phải khống chế. Toàn bộ quá trình này đều được ghi hình lại".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Định Công để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, các đơn vị tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện các trường hợp phạm pháp như trộm cắp, tàng trữ ma túy.