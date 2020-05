[CLIP] Gặp Cảnh sát Cơ động, người phụ nữ rút vội chiếc túi 'lạ' giấu sau lưng

Rạng sáng 12-5, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Minh Đức làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo kế hoạch.

Gần 0h, ở khu vực phố Hàng Bông, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã chặn dừng xe để kiểm tra hành chính. Lúc này, dù đã thấy hiệu lệnh của cảnh sát song người phụ nữ vẫn cố nhấn ga, lao về phía trước. Dù vậy, trước sự kiên quyết của lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng đã phải chấp hành đưa xe máy lên vỉa hè để kiểm tra.

Đối tượng nữ quanh co khi bị tổ CSCĐ chặn dừng để kiểm tra

Khi vừa mở cốp xe máy, người phụ nữ liền lén rút trong túi đeo trên người ra một chiếc túi khác nhỏ hơn, rồi... giấu sau lưng. Hành vi bất thường này lập tức bị cảnh sát phát hiện, yêu cầu đưa chiếc túi ra để kiểm tra. Bên trong chiếc túi "giấu sau lưng" này có một cóng chứa ma túy đá đã được đốt sơ, bật lửa "khò". Đây là bộ dụng cụ hút ma túy đá của các "dân chơi".

Bộ đồ hút ma túy đá gồm cóng và thuốc đã được châm sẵn, cùng bật lửa "khò", được cảnh sát phát hiện trong tư trang của đối tượng nữ

Sau khi bị phát hiện, người phụ nữ vẫn tỏ ra rất quanh co. Ban đầu, cô ta nói rằng đây là đồ do "bạn đưa", nhờ mang hộ. Sau đó, đối tượng lại thừa nhận đó là ma túy đá, do "bạn cho".

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Nguyễn Hoàng Linh Chi (SN 1989; trú tại phố Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khi mới bị bắt, Chi luôn khẳng định "không biết gì", không sử dụng ma túy. Song kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, đối tượng này dương tính với ma túy đá.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Khi thấy tổ công tác di chuyển, đối tượng nữ tỏ ra cảnh giác, cố tình đi phía sau, lùi một đoạn. Tuy nhiên, hành động này vẫn bị chúng tôi phát hiện và chặn dừng kịp thời. Đối tượng tỏ ra rất quanh co, cho tới khi bị kiểm tra và phát hiện dương tính với ma túy thì cô ta mới chấp hành hơn".



Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Hàng Gà để xử lý theo quy định của pháp luật.