[CLIP] Đường dây ma túy 'khủng' từ Tây Bắc về Hà Nội: Vạch trần sự quanh co!

ANTD.VN - Là những kẻ lập nên đường dây buôn bán ma túy tinh vi, khép kín từ Điện Biên về Hà Nội rồi tới Cao Bằng, các đối tượng tham gia đều tỏ ra đặc biệt quanh co khi bị bắt giữ. Chúng luôn khai "đây là lần đầu tiên", đồng thời tìm mọi cách giải thích theo hướng có lợi cho bản thân. Tuy nhiên, những sự quanh co này đã bị vạch trần!

Chiều 7-3-2020, các trinh sát của Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội) - phối hợp với các cán bộ của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ (Bộ Công an) và Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ (CATP Hà Nội) đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy tinh vi xuyên biên giới, từ nước Lào qua Điện Biên, xuống Hà Nội rồi lại lên Cao Bằng (để bán cho phía Trung Quốc).



Trong đó, 3 đối tượng tham gia đường dây đã bị bắt giữ là: Vàng A Lồng (chủ mưu; SN 1989; trú tại bản Huổi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); Vàng A Páo (kẻ vận chuyển; SN 1993; trú tại bản Phủ Lĩnh, xã Si Pa Thìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên); Mông Văn Hợp (đối tượng mua và bán lại cho đầu mối bên Trung Quốc; SN 1968; trú tại xóm Lũng Nọc, xã Vân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng).

Vàng A Páo bị bắt giữ khi đang mang theo 20 bánh heroin để giao

Đường dây trên hoạt động như sau: Lồng đặt mua ma túy của một đối tượng (chưa xác định rõ danh tính) người Lào ở khu vực biên giới, rồi thuê Páo vận chuyển từ tỉnh Điện Biên xuống Hà Nội. Tới nơi, Lồng sẽ điều hướng để Páo giao ma túy cho Hợp. Kẻ cầm đầu Vàng A Lồng không bao giờ trực tiếp cầm và giao ma túy, mà chỉ giữ vai trò "hoa tiêu", chỉ đạo từ xa. Sau khi nhận hàng, Hợp sẽ mang ma túy lên Cao Bằng để bán lại cho đầu mối bên Trung Quốc.

Chiều 7-3, cảnh sát đã bắt giữ cả Lồng, Páo và Hợp, thu giữ 20 bánh heroin với tổng khối lượng 6.783,34 gr.

Vàng A Lồng (trái) là kẻ cầm đầu đường dây, mua ma túy và chuyển cho Mông Văn Hợp (phải) để bán sang Trung Quốc

Tại cơ quan công an, các đối tượng tỏ ra quanh co, luôn tìm cách cách giải thích theo hướng có lợi cho bản thân. Tuy nhiên, những sự quanh co này đã bị vạch trần!

Dưới đây là video clip PV Báo ANTĐ khai thác thông tin từ các đối tượng, qua đó cho thấy sự quanh co của những kẻ buôn bán "cái chết trắng":

Trước "quy trình" nhận ma túy do Lồng giao, rồi xuống Hà Nội lại trao ngược ma túy cho Lồng, PV hỏi Vàng A Páo rằng, anh ta có tự đặt câu hỏi cho bản thân là "vì sao Lồng không tự mang mà phải thuê vận chuyển", đối tượng Páo quanh co "không biết suy nghĩ gì". Rõ ràng, Páo hiểu mức độ nghiêm trọng của hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, nên Lồng mới phải thuê "kẻ thế thân", nhưng Páo vẫn nhận lời.

Páo trình bày rằng, nếu trót lọt thì anh sẽ được cho 100 triệu đồng. Đối tượng này luôn đeo chiếc máy ảnh trước ngực trong suốt quá trình vận chuyển. Khi bị trinh sát bắt giữ, anh ta vẫn gian dối nói "chỉ là thợ ảnh, không biết gì".

Trong khi đó, kẻ chủ mưu Vàng A Lồng thì luôn tự nhận anh ta chỉ là "người làm thuê, nếu trót lọt thì được cho 200 triệu đồng". Thực tế, cảnh sát đã làm rõ vai trò cầm đầu của đối tượng này trong đường dây buôn bán, trung chuyển heroin từ Lào sang Trung Quốc.

Tại Hà Nội, Lồng và Hợp liên tục báo cho Páo thay đổi địa điểm nhận ma túy, nhằm "đánh hơi" xem có bị cảnh sát theo dõi hay không.

Khi bị bắt, cả 3 đối tượng Lồng, Páo và Hợp đều nói rằng... "đây là lần đầu" buôn bán, vận chuyển ma túy, song cảnh sát đã thu thập đầy đủ chứng cứ cho thấy, đường dây này đã hoạt động tinh vi trong một thời gian.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.